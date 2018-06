FOTO - Wikimedia Commons

Rajoy v Madridu padl. Střídá ho umírněná levice

Španělští poslanci v pátek poprvé od pádu Francovy diktatury v roce 1975 vyslovili nedůvěru vládě. Šéfa lidovců Mariana Rajoye, který byl pravicovým premiérem od prosince 2011, střídá v čele kabinetu lídr socialistů (sociální demokracie) Pedro Sánchez.

Pro odvolání Rajoyovy vlády se vyslovilo 180 poslanců, potřebná byla absolutní většina 176 hlasů. Proti hlasovalo 169 poslanců, jedna poslankyně se zdržela hlasování. Sánchez nehlasoval, protože není poslancem. Deník El Diaro uvedl, že Sánchez dostal pro vedení vlády o deset hlasů víc, než v roce 2016 Rajoy. Socialisty, kteří mají 84 mandátů, podpořila autentická levicová strana Podemos (67), valencijská koalice Compromís (čtyři poslanci), katalánští separatisté (17), baskičtí nacionalisté (sedm) a jeden poslanec z Kanárských ostrovů. Proti hlasovali Rajoyovi lidovci (134), strana Ciudadanos (32), navarrská strana UPN (dva) a jeden asturský poslanec. Zdržela se poslankyně z Kanárské koalice.

Hučení i potlesk

Během hlasování zaznělo v sále překvapené hučení, když jeden z lidovců vyjádřil nedůvěru svému premiérovi; vzápětí se však opravil. Ihned po hlasování přijímal rozesmátý Sánchez gratulace. Poslanci podílející se na Rajoyově sesazení reagovali na výsledek dlouho trvajícím potleskem, do něhož skandovali heslo proslavené americkým exprezidentem Barackem Obamou: »Ano, můžeme.« Návrh na vyslovení nedůvěry podali socialisté, umírněná levice, kvůli několik let staré korupční kauze bývalých regionálních politiků Lidové strany (PP), v níž minulý měsíc padl verdikt s vysokými tresty. Rajoy se před poslanci hájil, že nikdo z jeho ministrů ani ze současného vedení PP odsouzen nebyl a že korupce je ve všech stranách. V návrhu na vyslovení nedůvěry vládě je jako nový premiér uveden 46letý Sánchez. Jmenován panovníkem bude poté, co o výsledku hlasování krále Felipeho VI. informuje předsedkyně dolní komory parlamentu Ana Pastorová. Jmenovací dekret pak musí vyjít v úředním věstníku.

Pomohl slib dialogu

Socialistům při odvolávání vlády pomohlo mj. to, že Sánchez ve čtvrtek slíbil dialog s katalánským separatistickým kabinetem i respektování již částečně schváleného rozpočtu, což byla podmínka baskických nacionalistů. Ti mají totiž v návrhu rozpočtu, který prošel jednou komorou parlamentu, přislíbeno 540 milionů eur na investice do infrastruktury v Baskicku. Sánchez slíbil, že uspořádá parlamentní volby, před tím ale chce v zemi »obnovit politickou stabilitu«. Konkrétní termín voleb neuvedl. Jeho vládnutí bude složité, protože ne všechny strany, které hlasovaly pro odvolání kabinetu podporují Sánchezovu politiku. Někteří z katalánských poslanců dali podle ČTK najevo, že hlasují hlavně pro odvolání Rajoye. Sánchez měl šanci stát se premiérem už v únoru 2016. Španělský král ho tehdy pověřil sestavením kabinetu poté, co vítěz prosincových voleb Rajoy pověření odmítl. Sánchez ale nezískal důvěru poslanců, žádná ze stran totiž neměla většinu v parlamentu, a volby se musely poprvé v historii země opakovat. Podobně ovšem skončily i ty opakované a Rajoy nakonec dostal důvěru parlamentu až napodruhé kvůli tomu, že část socialistů se při hlasování zdržela.

Bylo mi ctí…

»Chci být prvním, kdo Pedru Sánchezovi poblahopřeje. Přijmu jako demokrat výsledek hlasování, ač nesouhlasím s tím, co se tady děje,« prohlásil Rajoy před poslanci před hlasováním. »Bylo mi ctí být premiérem Španělska a zanechat tuto zemi lepší, než jaká byla, když jsem vedení její vlády převzal,« tvrdil 63letý Rajoy při rozloučení v parlamentu.

Rozdílné reakce

Střídání na postu španělského premiéra vyvolalo řadu rozdílných reakcí ve Španělsku i v Evropě. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že má plnou důvěru v novou vládu. Španělsko dlouhodobě patří mezi zastánce užší evropské integrace a očekává se, že vláda Sáncheze na tomto kurzu příliš nezmění. Optimismus dávají najevo rovněž zastánci nezávislosti Katalánska, jimž Sánchez na rozdíl od předchůdce Rajoye slíbil dialog. Expremiér tohoto španělského autonomního regionu Carles Puigdemont však varoval před přílišným optimismem s tím, že cesta k naplnění cíle katalánských separatistů usilujících o nezávislost bude ještě dlouhá. Puigdemont na twitteru napsal, že »pokud by nám šlo o pomstu Rajoyovi, mohli bychom být spokojeni, avšak čeká nás ještě dlouhá cesta k překonání nespravedlností, kterých je mnoho a přetrvávají«. Puigdemont je stejně jako další bývalí představitelé místní vlády obviněn ze vzpoury kvůli loňskému jednostrannému vyhlášení nezávislosti a hrozí mu až 25 let vězení. Sánchez se sice vyjadřoval směrem ke katalánským separatistům méně rázně než lítý Rajoy, avšak vypsání referenda o nezávislosti regionu rovněž nepodporuje. V pátek ale skončila nad Katalánskem přímá vláda Madridu. Rozhořčení nad změnou dal najevo šéf liberální strany Ciudadanos Albert Rivera, jehož formace menšinový kabinet lidovců dlouhodobě podporovala a hlasovala proti vyslovení nedůvěry. Liberálové, kteří jsou podle průzkumů nejsilnější současnou stranou Španělska, budou podle Rivery v rázné opozici proti nové vládě. Zvláště bedlivě budou sledovat, zda nenabízí přílišné ústupky baskickým či katalánským separatistům.

(ava)