Republikáni odmítají Trumpovo clo

Přední členové americké Republikánské strany (RS) nesouhlasí s krokem prezidenta Donalda Trumpa, který uvalil cla na dovoz oceli a hliníku na evropské země, Kanadu a Mexiko. Republikánská hlava státu podle nich nesprávně trestá partnery USA, může poškodit ekonomiku země a ve výsledku ublížit své straně v podzimních kongresových volbách.

»Je to hloupost. Evropa, Kanada a Mexiko nejsou Čína a s partnery nezacházíte stejně jako s protivníky,« řekl podle listu Politico senátor Ben Sasse, který je jedním z řady republikánských zákonodárců oponujících Trumpovu rozhodnutí. RS tradičně podporuje volný obchod. Trump se ve čtvrtek rozhodl neprodloužit zmíněným zemím výjimku z cel na dovoz oceli a hliníku platící do konce května, což zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti. Včera tak začal Washington uvalovat cla i na své spojence, kteří již vyhlásili, že zavedou odvetná opatření. Podle republikánů očekávaná cla na americké zboží poškodí americké firmy vyvážející do zmíněných zemí. Dražší suroviny podle nich mohou znamenat likvidaci mnoha pracovních míst, jejichž vytváření je dlouhodobě Trumpovým zásadním slibem. Bílý dům přitom argumentuje, že cla ochrání americké výrobce oceli a hliníku, což prospěje ekonomice i národní bezpečnosti.

»Tohle je velká chyba. Ta cla zvýší ceny a zničí pracovní místa ve výrobě, zvláště v automobilovém průmyslu, který tvoří třetinu pracovních pozic ve výrobě v Tennessee,« řekl senátor reprezentující tento americký stát Lamar Alexander. Stejně jako on se i další zákonodárci bojí o pracovní místa v podnicích sídlících ve státech, za něž byli do Kongresu zvoleni. Platí to i pro šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana z Wisconsinu, kde se nachází výrobce motocyklů Harley-Davidson, na jehož výrobky pohrozila EU uvalit odvetná cla. »Místo řešení skutečných problémů v mezinárodním obchodě s kovy čtvrteční rozhodnutí útočí na americké spojence, s nimiž bychom měli spolupracovat na řešení neférových obchodních praktik zemí jako je Čína,« uvedl Ryan ve čtvrtečním prohlášení. Dodal, že chce s prezidentem o problému jednat. Někteří republikáni hovořili o variantě přijmout zákon, který by zablokoval prezidentovi možnost cla uvalovat nebo by při takovém kroku vyžadoval souhlas Kongresu. Podle amerických médií však zatím není podobné opatření na obzoru i kvůli nejisté podpoře ze strany republikánských lídrů.

(čtk)