Slovinsko volí

Před zítřejšími parlamentními volbami ve Slovinsku přisuzovaly průzkumy největší šance na vítězství Slovinské demokratické straně (SDS) expremiéra Janeze Janši, jehož vzorem je maďarský premiér Viktor Orbán. Ale ani SDS se neobejde bez koaličních partnerů. Hlavní formace dosavadní vládní koalice Strana moderního centra (SMC) premiéra Mira Cerara je v sondážích mínění až čtvrtá.

Podle ankety společnosti Mediana Pulse by SDS volilo 14,9 procenta dotázaných voličů a podle společnosti Parcifal dokonce 17,2 procenta. Janšově straně zjevně pomohlo, že se v migrační problematice - ve Slovinsku rovněž velmi citlivé - hlásí k postoji zemí visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko), které odmítají Evropskou komisí prosazované kvóty přerozdělování migrantů a dávají přednost lepší ochraně hranic Evropské unie. Na druhém místě se v průzkumech drží neparlamentní strana Kandidátka Marjana Šarece (LMŠ) s odhadovanou podporou 9,7, respektive 12,2 procenta voličů. Doposud působila jen na lokální úrovni. Šarec překvapil v loňských prezidentských volbách, když se dostal do druhého kola s prezidentem Borutem Pahorem, jehož vítězství se čekalo už v prvním kole. Šarec s ním sice prohrál, ale podpořilo ho 47 procent hlasujících.

K tomu, aby se dostaly do Národního shromáždění, musí strany získat minimálně čtyři procenta hlasů. To by se podle aktuálních průzkumů mínění podařilo ještě členům dosavadní vládní koalice - Cerarově SMC a Sociálním demokratům (SD). Jedna sondáž dává šanci i slovinské Levici. Třetí člen vládní koalice, Demokratická strana důchodců Slovinska (DeSUS), by už stanovený práh nepřekročil.

Parlamentní volby ve Slovinsku se vzítra uskuteční v předčasném termínu. Cerar v polovině března podal demisi a prezident Pahor se rozhodl, že sestavením nového kabinetu jiného kandidáta nepověří. Premiér odstoupil kvůli rozhodnutí nejvyššího soudu zrušit výsledek referenda, v němž byl schválen železniční projekt za miliardu eur (25,4 miliardy korun).

Do volebního klání se přihlásilo 25 politických formací. Podle sdělení ústřední volební komise bude o 90 mandátů usilovat kolem 1600 kandidátů; dvě křesla jsou však vyhrazena zástupcům národnostních menšin - italské a maďarské.

