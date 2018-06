Slovinci volí parlament, favorit boduje protiimigračním postojem

Slovinci dnes rozhodují v předčasných volbách o novém složení parlamentu. Volební místnosti se otevřely v sedm hodin ráno, uzavřou se o sedmé večer. Příležitost hlasovat má přibližně 1,7 milionu oprávněných voličů. První neoficiální výsledky se čekají ještě dnes večer.

Podle průzkumů by volby měla vyhrát Slovinská demokratická strana (SDS) bývalého premiéra Janeze Janši (59), která v předvolební kampani vsadila na protiimigrační politiku. SDS by mohla podle některých průzkumů získat až 25 procent hlasů, Janša nicméně nemá návrat k moci jistý. Ani předpokládaný volební zisk neumožní jeho straně, aby vládu sestavila sama. Se získáním partnerů do koalice ale může mít podle médií potíž.

Migrační politika je ve Slovinsku citlivým tématem zejména nyní, kdy se mluví o možné nové migrační vlně přes "novou balkánskou cestu", která by opět vedla přes Slovinsko. Důraznějším upozorňováním na migrační politiku zaujal Janša voliče natolik, že odsunul na předpokládanou druhou příčku dosud neparlamentní stranu Kandidátka Marjana Šarece (LMŠ). Otázkou ovšem je, zda se k Šarecovi nakonec nepřikloní zhruba dvacet procent dosud nerozhodnutých voličů.

Do osmých parlamentních voleb od nabytí samostatnosti Slovinska v roce 1991 se přihlásilo 25 stran, o 90 poslaneckých míst se uchází na na 1600 kandidátů.

