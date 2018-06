REPROFOTO - ČT

Bez zdanění církevních restitucí to nepůjde

Je to jasné: Pokud hnutí ANO a ČSSD ve Sněmovně nepodpoří zdanění náhrad církevních restitucí, KSČM nepodpoří vznik menšinové vlády těchto dvou stran, ani ji nebude později tolerovat.

Programové prohlášení vlády by se však ještě mohlo změkčit, a to např. vzhledem k zahraničním misím našich vojáků. Také to v nedělních otázkách Václava Moravce v České televizi řekl předseda poslaneckého klubu KSČM ve Sněmovně Pavel Kováčik. S dosavadním vyjednáváním o vládě je zatím spokojen včetně toho, jak jsou do programu zakomponovány priority formulované v sedmi bodech.

Komunisté nyní jednají s ANO o tzv. tolerančním patentu. Dojednán bude až po skončení vnitrostranického referenda ČSSD (15. června), pokud se v něm sociální demokracie vysloví pro vstup do koalice s hnutím ANO. Pak budou s ANO jednat i komunisté. V dohodě o toleranci vlády ANO a ČSSD by se poté podle Kováčika mohla objevit i podpora jejich zákona o zdanění církevních restitucí. »Až ČSSD v referendu rozhodne, zda strana má jít do vlády či nikoli, vyjádříme se. Sejde se Ústřední výbor KSČM, posoudí situaci a rozhodne o tom, jak přistoupíme k výsledku, bude-li spolu vládnout ANO s ČSSD, a případně se postavíme k podpoře vzniku vlády a toleranci její existence. Pokud referendum skončí s pozitivním výsledkem, je dojednáno,« konstatoval v České televizi Kováčik.

»Pokud by pro tento zákon poslanci hnutí ANO a ČSSD nehlasovali, komunisté nevyjádří jejich případné menšinové vládě důvěru. Padne naše tolerance. A pak se můžeme vyslovit pro nedůvěru vládě,« dodal Kováčik. Domnívá se však, že konečné hlasování o zákoně přijde na program schůze Sněmovny dřív, než jednání o důvěře nové vlády Andreje Babiše (ANO). »Je to náš dlouhodobý, ústřední bod. Budeme ho prosazovat dál, i když budeme muset do opozice. Nám to problém nečiní. To je náš bod, na kterém naše podpora nové vlády závisí nejvíc,« zdůraznil předseda klubu KSČM Kováčik. Poukázal na to, že zdanění náhrad církevních restitucí prosazovala před volbami v roce 2013 dost důrazně také sociální demokracie. Nakonec to vzdala, protože vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL by bez toho sotva vydržela až do svého řádného konce, proto sociální demokraté svůj slib raději ignorovali. To by se už nemělo stát. Komunisté hodlají být v této věci neústupní.

Snad si ČSSD vzpomene i na svůj slib

Podmínka zdanění náhrad za církevní restituce v sedmi prioritách KSČM pro podporu nové Babišovy vlády však není. Komunistický návrh, jehož je to cílem, je ve druhém čtení ve Sněmovně, tedy kousek před konečným hlasováním. »Bude-li úspěšně projednán, není třeba to dávat do programového prohlášení nové vlády. Pokud ne, bude zmínka v dohodě o případné podpoře a toleranci. V programovém prohlášení to tedy být nemusí, jde o prozatímní stav, v okamžiku, kdy se zákon už projednává,« dodal Kováčik.

A co kdyby ANO a ČSSD návrh o zdanění církevních restitucí nepodpořily? položil otázku moderátor pořadu Václav Moravec. »Pak ať si jednají, s kým chtějí! Pak by padla naše podpora a naše tolerance, pokud by novela neprošla. Máme svobodu v tom, že v případě těchto záležitostí se můžeme vyslovit pro nedůvěru nové vládě. Zdanění náhrad tzv. církevních restitucí je náš dlouhodobý ústřední bod. Kdysi na něm profitovala ČSSD, ale ve vládě s lidovci od něj ustoupila. To my neuděláme, jsme dlouhodobě zvyklí pracovat v absolutní opozici,« vysvětlil v České televizi Kováčik. To je bod, na kterém podle jeho slov podpora KSČM závisí nejvíc. »Toho jsme se nikdy nevzdali. Bez toho nebude podpora, ani tolerance,« prohlásil.

(ku)