Nová Katalánská vláda. Madrid skončil

V Katalánsku po sedmi měsících skončila přímá správa Madridu, již v bezpříkladném kroku převzala španělská vláda kvůli snahám předchozí katalánské vlády o nezávislost. V sobotu se ujala úřadu nová katalánská vláda v čele se separatistou Quimem Torrou. I jeho kabinet se chce snažit o samostatnou republiku. Torra vyzval nového španělského premiéra Pedra Sáncheze k dialogu. Sánchez mu ho slíbil.

»Dnes skončila přímá správa, ale bez euforie. Protože jsme ještě daleko toho, kde jsme chtěli být,« řekl v sobotu Torra poté, co noví katalánští ministři složili do jeho rukou přísahu. Uvedl také, že tato vláda se zavázala pokračovat ve snaze o nezávislou republiku. »Premiére Sánchezi, hovořme, přijměme rizika a jednejme vláda s vládou. Tahle situace se už nemůže prodlužovat,« prohlásil Torra. V úřadu vystřídal Madridem sesazeného Carlese Puigdemonta a dal už dříve najevo, že bude pokračovat ve snaze o samostatné Katalánsko. »Hájím to, pro co se vyslovili lidé v referendu 1. října,« prohlásil Torra minulý týden. Připustil ale, že část Katalánců odtržení od Španělska nechce. V referendu hlasovala většina pro nezávislost, účast však byla nízká, protože Madrid plebiscitu bránil s tím, že je neústavní.

Otazník nad postoji

Otazník visí nad tím, zda během jednání bude Torra ochoten ze svých postojů slevit a k jakému kompromisu se odhodlá Sánchez. Ten zastává jednotu Španělska, ale nebrání se změně autonomního statusu.

Dialog Katalánsku slíbil ve čtvrtek, když usiloval o důvěru poslanců, ale v rámci španělské ústavy. Katalánské strany pak podpořily nedůvěru Rajoyově vládě, čímž daly důvěru Sánchezovi. Kataláncům podle ČTK vadí zejména to, že si nemohou spravovat vlastní peníze a že posílají téměř všechny finance do Madridu, který jim pak část vrací. Nárůst separatismu v Katalánsku souvisí také s novým autonomním statutem, který v roce 2010 anuloval ústavní soud v Madridu po stížnosti lidovců tehdejšího premiéra Mariana Rajoye. Statut předtím schválil katalánský i španělský parlament, ale lidovci v něm napadli mimo jiné ustanovení, jímž byli Katalánci označováni za »národ«.

Žluté stužky za uvězněné politiky

Slavnostnímu ceremoniálu v Barceloně dominovaly projevy volající po osvobození katalánských politiků, kteří jsou už několik měsíců ve vazbě kvůli španělskému obvinění ze vzpoury. Všech 13 nových katalánských ministrů, premiér Torra i předseda parlamentu Roger Torrent měli na šatech v solidaritě s katalánskými politiky žluté stužky. Několik ze šesti ministryň přišlo ve žlutém. Ceremoniálu se účastnili i příbuzní uvězněných politiků. Poté účastníci skandovali heslo »Svobodu, svobodu« a sbor zazpíval katalánskou hymnu. Následovaly projevy příbuzných politiků, kteří jsou ve vazbě či v Belgii na útěku před španělskou justicí a které jmenoval Torra, který složil přísahu 17. května, do své první vlády minulý měsíc. Tu ale zablokovala španělská vláda. Torra pak čtyři ministry vyměnil za osoby, které nejsou trestně stíhané, a Madrid vládu posvětil.

Madrid převzal přímou správu Katalánska se souhlasem horní komory španělského parlamentu. Poté Madrid vyhlásil v Katalánsku volby do regionálního parlamentu, v němž zas získaly většinu separatistické strany. Těm trvalo několik měsíců, než navrhly kandidáta na katalánského premiéra, který mohl být zvolen. Torra byl prvním kandidátem, jehož španělská prokuratura neviní ze vzpoury. Předchozí tři – expremiér Carles Puigdemont, který se nyní zdržuje v Německu, Jordi Sánchez a Jordi Turull – jsou trestně stíháni a nemohli se osobně zúčastnit hlasování katalánských poslanců o své kandidatuře.

Sánchez také přísahal

V sobotu složil přísahu i lídr socialistů Pedro Sánchez jako nový premiér Španělska. Je prvním politikem v zemi, který se stal premiérem na základě vyslovení nedůvěry předchozí vládě. Média upozornila, že jako první složil před králem přísahu pouze na španělskou ústavu, aniž by na témže stole byly položeny bible a kříž. Tuto možnost, přísahat bez přítomnosti katolických symbolů, dal politikům Felipe VI., když se stal v roce 2014 králem. Sáncheze čeká nelehké vládnutí, jeho socialisté mají v dolní komoře jen 84 křesel. K prosazení zákonů musí shánět podporu několika stran. Sánchezovým programem bude »obnova politické stability ve Španělsku«, slíbil.

