FOTO - Pixabay

Chybí zájem o brigády

Práce pro brigádníky bude v létě dost. Nejvíc brigádnických pozic je k dispozici ve výrobních firmách, obchodech, logistických a zákaznických centrech. Zájem uchazečů je však malý a nedokáže volná místa pokrýt.

Hodinová mzda brigádníků přitom meziročně vzrostla napříč všemi regiony a v některých případech atakuje 150 Kč za hodinu. Vyplývá to z ankety ČTK mezi personálními agenturami.

»Nabídkou brigád se zaměstnavatelé snaží řešit nejen zástup za pracovníky na dovolené, ale obecně nedostatek lidí. Situaci

komplikuje velmi nízká nezaměstnanost, jež způsobila pokles počtu zájemců o letní brigády a sezónní práce. Dříve totiž často na brigády nastupovali pracovníci, kterým se nedařilo najít práci na hlavní pracovní poměr,« uvedla marketingová manažerka Grafton Recruitment Jitka Součková. Poptávka po brigádách podle ní klesá i ze strany studentů a důchodců.

Největší zájem o brigády mají zahraniční vysokoškolští studenti z Ruska, Ukrajiny či Běloruska, kteří v ČR studují a obvykle zůstávají i přes léto. Nejčastěji se zajímají o brigádnické pozice v administrativě a v zákaznických centrech, kde je nutné hovořit cizími jazyky. »O manuální práci brigádníci moc nestojí, nabízených pozic je tam přitom nesrovnatelně více a jejich ohodnocení se od administrativy příliš neliší. Když už manuální brigádu vezmou, preferují pozice bez směn,« dodala.

»Podobně jako v roce minulém, poptávka výrazně převyšuje nabídku. Volných míst pro brigádníky je skutečně mnoho, a to ve všech oborech,« dodala konzultantka Hays CR Renata Krausová. Již několik let je však podle ní málo kvalitních, spolehlivých a dostatečně flexibilních uchazečů, kteří by vyhovovali potřebám firem. Největší zájem je ve velkých městech. U konkrétních pozic převažují nabídky pro recepční, administrativní podporu oddělení a asistenty prodeje.

Za první čtvrtletí roku bylo brigádnických míst o 47 procent více než ve stejném období loni, upozornil Michal Novák ze společnosti Profesia. Tradičně největší nabídka je v létě v cestovním ruchu a gastronomických službách, letos ovšem značně stoupla poptávka po lidech do obchodu a výroby. Největší zájem je o prodavače a pokladní, s odstupem následují dělnické profese, doplňovači zboží a administrativní pracovníci. Nejvíce brigádnických míst je tradičně v Praze a v Brně.

Proti loňsku pozoruje Hays navýšení mezd asi o deset procent, aktuálně se kvalifikovaná místa pro brigádníky pohybují v rozmezí 120 až 160 Kč za hodinu. Nejlépe placené brigády jsou ve výrobě, především v automobilovém průmyslu, kde např. v logistice jsou okolo 160 Kč za hodinu. Dobře placené jsou i jednorázové brigády, jako třeba vykládky materiálu nebo přebalování zboží, kde mzda dosahuje 150 Kč za hodinu.

Rozdíly jsou i v regionech. Na Ostravsku si brigádník běžně vydělá 80 až 130 Kč, v Brně 90 až 130 Kč, v Praze to je až ke 150 Kč za hodinu.

(ku)