FOTO - archiv

Nominační zákon bude čelit zamítnutí

Předloha skupiny poslanců v čele s Piráty na uzákonění pravidel pro výběr lidí do řídicích a kontrolních orgánů státních a polostátních firem bude ve Sněmovně čelit návrhu ANO na zamítnutí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kabinet by mohl do měsíce projednat vlastní normu, v níž zohlední kritické připomínky. Předloha by měla podle Jakuba Michálka (Piráti) zamezit tzv. politickým trafikám ve státních a polostátních společnostech. Adam Kalous (ANO), který zamítnutí normy už v prvním čtení navrhl, podobně jako Babiš zdůraznil, že nastavení průhledných pravidel nikdo nezpochybňuje. Zároveň také podotkl, že za každý podnik se státním podílem odpovídá příslušné ministerstvo.

Babiš připomněl nominační výbor při úřadu vlády, který založila minulá vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podle jeho názoru tento tým pracoval velmi dobře a on o žádných trafikách ani o skandálech nemá informace.

Zpravodaj Leo Luzar (KSČM) se pozastavil nad tím, že předkladatelé slibují pro případné další projednávání normy podání celkového pozměňovacího návrhu. Upozornil na to, že to není první návrh podobného typu. A nejen to. V přípravě jsou další návrhy, které se mohou prolínat. »Předpoklad je, jak tady zaznělo, že ve druhém čtení budeme svědky obsáhlého přepracování tohoto původního návrhu podle návrhů a připomínek. Z tohoto pohledu vlastně pustíme do druhého čtení zákon, který bude komplexně přepracován a bude na stole vlastně jakoby jiný návrh,« zdůraznil. Přiznal, že jako zpravodaj se nemá jak vyjádřit, protože neví, co bude konečným zněním, a pokud jde o předložený návrh, již dopředu je avizováno, že vlastně na svém konci bude úplně jiný.

Ministerstva by musela podle současného znění předlohy vybírat kandidáty do řídicích a kontrolních orgánů firem až na výjimky ve výběrových řízeních, nominace by pak posuzoval pětičlenný vládní výbor. Doporučení výboru na jmenování kandidáta nebo kandidátů do funkce by bylo pro ministerstvo závazné. Norma by navíc měla uložit vládě zpracování vlastnické politiky státu ve státních a polostátních společnostech, jejíž plnění by pravidelně projednávala dolní komora.

Obdobný návrh nominačního zákona podali už dřív poslanci hnutí ANO. Ještě na jaře ho ale z dolní komory stáhli.

(ku)