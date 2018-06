FOTO - Pixabay

Student medicíny stojí milion

Jeden student všeobecné medicíny přijde podle předsedy Asociace lékařských fakult Aleksiho Šeda z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze asi na milion korun.

Od státu dosud dostávaly fakulty jen dvě třetiny nákladů, zbytek vydělávaly výukou v angličtině. Od září má nastoupit o 15 procent studentů víc, vláda slíbila na jejich výuku přidat za deset let 6,5 miliardy korun. Letos má jít o 135 milionů korun, s penězi počítá i návrh rozpočtu pro příští rok. »Nižší kvality absolventů se po navýšení počtu studentů není třeba obávat,« uvedl Šedo.

Lékařské fakulty studuje asi 21 tisíc lidí. Absolvuje ročně kolem dvou tisíc. Podle Šeda jsou vstupní kritéria na české lékařské fakulty velmi přísná. »My jsme si jistí, že výsledky přijímacích testů korelují s následnými výsledky studia.

V tuto chvíli máme pěti až sedminásobný převis poptávky těch, co by u nás chtěli studovat,« vysvětlil. Zahraniční studenti platí za výuku v angličtině asi 340 tisíc korun za rok.

Počet přijatých by se měl zvyšovat o 15 procent příštích několik let. Nárůst má zastavit očekávaný úbytek lékařů kvůli odchodu silných ročníků do penze. Absolvent ale nemůže podle odborníků rovnou nahradit lékaře s praxí. Po šesti letech základního studia ho čeká ještě pětiletá specializace.

Studenti si podle něj ale vybírají obory, kde se stanou co nejdříve nezávislými a začnou vydělávat. Roste zájem o studium praktického lékařství, kde je teď průměrný věk jeden z nejvyšších ze všech specializací, 54 let u lékařů pro dospělé a 56 let u dětských. V posledním roce byl podle Šeda překvapivě malý zájem například o onkologii. Nedostatek je už teď kvalitních radiodiagnostiků, tedy lékařů, kteří pracují s nejmodernějšími zobrazovacími přístroji.

