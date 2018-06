Spor o název Makedonie trvá

Desítky tisíc příznivců opoziční konzervativní strany VMRO-DPMNE demonstrovaly v sobotu ve Skopje, metropoli Makedonie, proti změně názvu své země, o němž vláda premiéra Zorana Zaeva jedná s Řeckem. Demonstranti mj. žádali vypsání předčasných voleb.

VMRO-DPMNE, která vládla Makedonii v letech 2006 až 2017, se dlouho staví proti změně názvu země. Kvůli sporu o název Makedonie přitom Řecko blokuje vstup bývalé Jugoslávie do NATO i zahájení přístupových jednání Skopje s EU. Balkánská země přijala název Makedonie v roce 1991 při rozpadu bývalé Jugoslávie, aniž by brala ohled na práva Řeků, kteří tento přístup považují za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou severořeckou provincii. Na mezinárodní scéně zatím Skopje užívá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Dlouholetý spor se snaží řešit sociálnědemokratický premiér Zaev, který se do čela vlády dostal loni. Ke změně názvu ale potřebuje i podporu VMRODPMNE, jeho vládní koalice v parlamentu nemá dvoutřetinovou většinu nutnou pro změnu ústavy. Předseda VMRODPMNE Christijan Mickoski na sobotní demonstraci požadoval vypsání předčasných voleb na březen či duben příštího roku. Zaevově vládě vyčetl údajnou neschopnost v hospodářských otázkách a korupci. Protest označil za začátek konce vlády socialistů. Mickoski je novým předsedou. Expředseda a někdejší premiér Nikola Gruevski byl předminulý týden soudem potrestán dvouletým vězením za zneužití úřadu k ovlivnění nákupu luxusního obrněného auta ministerstvem vnitra.

Jak by se mohla balkánská země jmenovat, stále není jasné. Alternativy jsou Nová či Horní Makedonie. Název Republika Ilindenská Makedonie, o kterém se rovněž spekulovalo, narazil na tvrdý odpor.

