V Buenos Aires se protestovalo proti ekonomické politice vlády v rámci pochodu "za chleba a práci".

Pochod Argentinců. Za chleba a práci

Několik desítek tisíc Argentinců protestovalo v pátek v Buenos Aires proti ekonomické politice vlády pravicového prezidenta Mauricia Macriho. Do metropole dorazili lidé z celé země v rámci tzv. Federálního pochodu za chleba a práci a vyzvali vedení největší odborové centrály k vyhlášení generální stávky. Podle deníku EL País by o ní mělo vedení rozhodnout v tomto týdnu.

Demonstranti protestují proti růstu cen v této třetí největší ekonomice Latinské Ameriky. V posledních letech Argentinu sužuje vysoká inflace, která by mohla letos dosáhnout až 25 procent. Organizátoři svolali pochod proti vládě také proto, že se jim nelíbí záměr vlády půjčit si peníze u Mezinárodního měnového fondu (MMF). Mnozí si totiž i dnes uvědomují, že zadlužení země u MMF stálo už za krizí v Argentině z přelomu tohoto století, kdy země byla nucena vyhlásit státní bankrot. Podle květnového průzkumu považuje půjčky od MMF za špatný krok celých 75 procent Argentinců, uvedla AP.

Krade chudým a dává bohatým

»Ceny potravin rostou každý den a naše platy jsou nižší a nižší,« postěžovala si matka tří dětí, která do metropole dorazila ze severu země. Další demonstrantka kritizovala tvrdě samotného prezidenta, kterého označila za anti-Robina Hooda, jenž »krade chudým a dává bohatým«. Syn italského přistěhovalce a bohatého magnáta Macri je prezidentem země od prosince 2015, kdy ukončil dvanáctiletou éru zvanou kirchnerismus. Během ní byl prezidentem Néstor Kirchner a poté osm let jeho manželka Cristina Fernándezová, velmi oblíbená, kteří oba vyznávali levicovou politiku a zvyšovali sociální výdaje. Macriho původní popularita od nástupu do úřadu za antisociální přístup k Argentincům hodně klesla, podle deníku El País je nyní už pod 50 %.

Bez valných vyhlídek na dobrý život. V takové situaci se nyní ocitli mladí Argentinci, kteří také demonstrují za garantování práva na práci a obživu. Na snímku protestují před prezidentským palácem Casa Rosada v metropoli Buenos Aires.

