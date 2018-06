V singlech jsme v Paříži dohráli

Naše tenistky Karolína Plíšková ani Petra Kvitová role favoritek na antukovém Roland Garros nenaplní. Šestá nasazená Plíšková podlehla v sobotu v duelu bývalých světových jedniček dvojnásobné vítězce pařížského grandslamu Rusce Marii Šarapovové hladce 2:6, 1:6. Turnajová osmička Kvitová rovněž ve třetím kole prohrála s Estonkou Anett Kontaveitovou dvakrát v tie-breaku 6:7. Také Barbora Strýcová nepostoupila mezi poslední osmičku, když prohrála včera s Kazaškou Julií Putincevovou 4:6, 3:6.

Šarapovová, která se snaží o návrat do špičky po trestu za doping, nedala Plíškové šanci a pro vítězství si došla za 59 minut. »Nechci být extra zklamaná, ale prohrála jsem s dobrou hráčkou. Absolutně jsem na ni v ničem neměla. Ničím jsem jí neublížila. Nepodařilo se mi načasovat formu,« řekla Plíšková, která nezopakovala na turnaji loňské semifinále. »Hrála jsem solidně, chytře a vycházelo mi to. Byla jsem agresivní na returnu, jak jsem si přála, a uhrála si to,« hodnotila utkání Šarapovová.

Nedala nic zadarmo

Šestadvacetiletá Kvitová (28) ukončila letošní antukovou série, která se zastavila na třinácti výhrách. »Nevyšlo to o kousek, ale nebyl to nejlepší den. Šance jsem měla, bohužel jsem je nevyužila. A ona mi nedala nic zadarmo,« řekla Kvitová a k soupeřce dodala: »Rozhodně to není ořezávátko. Jméno není extra známé, na druhé straně na antuce hraje opravdu výborně. Nevím, jak daleko může jít, ale tenis má dobrý.«

Kvitová měla hrát s Kontaveitovou v pátek večer, ale kvůli dešti byl zápas přeložen. Ve svém oblíbeném čase od jedenácti hodin začala zostra - po sérii vítězných úderů vedla 2:0 a měla dva brejkboly na 4:1. Estonku ale nezlomila. »Zariskovala, protože viděla, že to do ní Petra valila a hrála moc dobře. Tam se to trošičku zlomilo,« komentoval důležitý moment trenér Kvitové Jiří Vaněk. Oba sety rozhodla Estonka v tie-breaku 8:6 a 7:4.

Strýcová vypadla v Paříži jako poslední česká zástupkyně v singlech. Šestadvacátá nasazená hráčka prohrála na dvorci Suzanne Lenglenové s Julií Putincevovou z Kazachstánu ve dvou setech. Pro 32letou Strýcovou je čtvrté kolo nejlepším výsledkem na pařížské antuce. Jejím maximem na grandslamu zůstane čtvrtfinále z Wimbledonu z roku 2014.

Přemíra snahy

Strýcová začala aktivně, tlačila se k síti, zkoušela i hrát systémem servis - volej, ale 98. hráčka světa Putincevová její nástup ustála. Na Češce se projevovala přemíra snahy, začala chybovat a prohrála si servis na 1:2 a pak po dlouhém forhendu i na 2:5. Ještě zabojovala a snížila na 4:5, ale víc už nestihla a po skoro hodině o první set přišla.

Druhá sada nabídla podobný obrázek. Strýcová se snažila, padala i na kolena, ale z urputnosti trefovala častěji, než by bylo záhodno, síť či auty. Naopak ruská rodačka Putincevová hrála variabilně a také účinně zkracovala míče za síť. Od stavu 1:0 prohrála svěřenkyně kouče Davida Kotyzy ve druhém setu čtyři hry v řadě. Snížila sice na 3:4, ale na obrat neměla. Na závěr hodinu a půl dlouhého utkání prohrála popáté servis a při mečbolu udělala 33. chybu!

Putincevová je v Paříži ve čtvrtfinále podruhé a bude hrát s Madison Keysovou z USA, která zdolala Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou 6:1 a 6:4.

Nadalova třicítka

Španěla Rafaela Nadala v pouti za jedenáctým titulem na Roland Garros nezastavil ani jeho vrstevník a dlouholetý kamarád Richard Gasquet. Světová jednička na pařížské antuce domácího hráče porazila hladce 6:3, 6:2, 6:2 a postoupila do osmifinále. Nadal (31) díky jasnému vítězství zaokrouhlil sérii vyhraných setů na French Open už na 30.

Němec Alexander Zverev potřetí za sebou vydřel vítězství, i když prohrával 1:2 na sety, a je poprvé v grandslamovém čtvrtfinále. Jednadvacetiletý druhý nasazený v Paříži porazil v osmifinále Rusa Karena Chačanova 4:6, 7:6, 2:6, 6:3 a 6:3.

(vs, tv, zr)