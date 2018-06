Návrh Společné zemědělské politiky EU podniky v České republice znevýhodňuje

Pro české zemědělství by mělo být v letech 2021 až 2027 z rozpočtu Evropské unie k dispozici 7,7 miliardy eur (zhruba 199 mld. Kč). Vyplývá to z návrhu Společné zemědělské politiky, který představila Evropská komise. V nynějším sedmiletém období by přitom podle údajů českého ministerstva zemědělství z roku 2013 mělo mít české zemědělství možnost získat na dotacích z EU až 8,2 mld. eur.

Celkově by podle návrhu mělo být v rozpočtu EU na zemědělství v letech 2021 až 2027 vyčleněno 365 mld. eur. Návrh mimo jiné předpokládá, že přímé platby zemědělcům budou od 60 000 eur výše omezeny a maximální hranicí bude 100 000 eur na jednu farmu.

»Povinné zastropování všech dotačních plateb bude nevýhodné pro zemědělské podniky v České republice, kde z historických důvodů dominují na evropské poměry velké farmy. Někteří občané si již dnes stěžují na narůstající žlutou barvu na našich polích. Naši zemědělci nemají stejné podmínky jako zemědělci na západ od nás a schválením zastropování dotací se nerovnost ještě zvětší,« uvedl pro Haló noviny zemědělský expert KSČM Josef Šenfeld.

»Česká republika zcela zásadně vystupuje proti zastropování, tedy omezení plateb na jeden subjekt, které by v nejtvrdší podobě znamenalo likvidaci našeho zemědělství a další propad produkce a soběstačnosti v základních odvětvích, především pak živočišných výrob,« sdělil mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek.

Příznivou zprávou však podle něj je, že peníze, o které by přišly farmy kvůli stanovení stropu, zůstanou v platbách pro jednotlivé členské země. Mohly by je tak využít například na investice.

České ministerstvo by chtělo mít zastropování jako dobrovolné. »Také se budeme pečlivě věnovat otázce odpočtu mzdových nákladů pro eliminaci negativních dopadů zastropování na podniky, jenž svým charakterem výroby vytvářejí a udržují zaměstnanost,« uvedlo. Stát také nesouhlasí s návrhem komise na krácení peněz proti současnosti pro podniky, které používají postupy prospěšné pro životní prostředí, nebo pro výrobce citlivých komodit. »I v těchto bodech budeme navrhovat, aby členské země mohly podle národních podmínek a potřeb zvolit, jaké nástroje společné zemědělské politiky jsou pro ně nejvhodnější a jakým způsobem je chtějí využívat,« dodalo tiskové oddělení.

Ministerstvo přitom upozornilo, že jde o prvotní návrh, který se ještě může změnit. »V tomto kontextu je potřeba upozornit na aktivity některých členských zemí vedených Francií, které bezprostředně na zveřejněné návrhy reagovaly přípravou memoranda, v němž nesouhlasí s krácením rozpočtu a žádají zachování stávající úrovně,« uvedl úřad.

»Nařízení, které předložila komise, přinesou vyšší administrativní zátěž. Stále přetrvávají pochybnosti ohledně zjednodušení auditního a kontrolního systému. Ministerstvo proto bude usilovat o reálné a viditelné zjednodušení podmínek,« uvedl úřad.

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Josef ŠENFELD