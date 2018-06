Ilustrační FOTO - Pixabay

Kalifornii stále ubývá obyvatel

V posledním desetiletí se počet obyvatel Kalifornie trvale snižuje, lidé odcházejí do jiných částí USA, napsal americký server The Economic Collapse.

Za poslední dekádu ubylo Kalifornii na pět milionů obyvatel. Příčiny mohou být různé, zvyšující se kriminalita, téměř neexistující veřejná hromadná doprava, zemětřesení a lesní požáry, rostoucí počet bezdomovců a v neposlední řadě »blázniví politici«, nad jejichž nápady lidé kroutí hlavou.

Alespoň tyto důvody uvádí spisovatelka Kristin Tateová, která o emigraci z Kalifornie napsala celou knihu. Nejčastější příčiny seřadila.

Daně

Nejvíc lidí se rozhoduje k odchodu z Kalifornie kvůli drahotě. Začíná u daní. Kaliforňané platí dvakrát vyšší daň z příjmu, než je americký průměr. Daňový systém má v USA více součástí, platí se třeba místní daně, započítávají se do ceny všeho zboží a služeb. Jenže zatímco v Arizoně tato daň činí 4,54 % z ceny zboží, v Kalifornii 9,3 %. Ve velkých městech po celých USA jsou ovšem místní daně ještě vyšší, nezřídka překračují 20 %. K tomu je třeba připočítat daň z příjmu odstupňovanou podle výše příjmů. Nejvyšší činí 13,3 %. Navíc je připravován nový daňový zákon, který kalifornské střední třídě přinese odvody státu i radnicím v odhadované výši 10 000 dolarů ročně na jednoho zaměstnance.

Cena bydlení

Průměrná cena rodinného domku v Kalifornii je o 200 000 dolarů vyšší, než činí americký průměr. Pro přesnost celoamerický průměr byl letos v únoru 261 000 dolarů, kalifornský 469 000. A to jsou průměrné částky, existují i levnější domky,- v Oklahomě zaplatí kupec jen 116 000 dolarů.

Přitom atraktivnější části Kalifornie vykazují výrazně dražší bydlení i než kalifornský průměr. Cena domku ve městě Santa Clara se pohybuje kolem 1,4 milionu dolarů (Economic Collapse tento údaj komentoval: Ano, čtete správně.) V okrese ovšem sídlí společnosti Google a Apple, takže se vlastníci nestydí nasadit horentní sumy za prodej i nájem. Jejich vzor se ujal i jinde. Měsíční nájemné v Los Angeles činí průměrně 2249 dolarů, v San Franciscu téměř 3400 dolarů a jde o údaj o jednopokojových bytech. Pro srovnání v Las Vegas se platí za jednopokojový byt 925 dolarů měsíčně, za dvoupokojový pak 1122 dolarů.

Doprava

Veřejná doprava sice v Kalifornii existuje, ale je řídká a drahá. Jízdenka na vlak z Los Angeles do Dallasu stojí u kalifornské společnosti 2558 dolarů, ovšem cesta z Dallasu do Los Angeles, to už s texaskou společností, vyjde na 1232 dolarů. Lidé jsou doslova hnáni do aut a na silnici. V autech prožijí značnou část života, Kalifornie byla první, kdo se asi před padesáti lety setkal se zácpami na dálnicích. Dnes jde o problém celosvětový, ale Kalifornie v délce a četnosti dopravních kolon vede.

Bezdomovectví

Do slunné Kalifornie se sjíždějí bezdomovci z celých USA. V Los Angeles se jejich počet za poslední desetiletí zdvojnásobil. Jen v Hollywoodu jich obývá ulice na 41 000.

Stále častěji nocují na ulicích i lidé, kteří mají zaměstnání, ovšem drahota bytů jim neumožňuje si nějaký najmout. Mají slušnou práci, o niž nechtějí přijít, a tak žijí ve svém autě. Používají sociální zařízení v zaměstnání. Vydrží takový způsob života několik let, pak se odstěhují, ale stále častěji jim začíná pomáhat zaměstnavatel.

Odcházejí i firmy

Z Kalifornie totiž neodcházejí jen jednotlivci, ale celé firmy. Třeba firma Price Pump Manufacturing se po 86 letech existence rozhodla přesídlit do Idaha. Je tam mnohem levněji pro ni i pro zaměstnance, které bere s sebou a řeší tak jejich problémy. Stejně tak IAC Industries se přesunula do Arizony, kde ušetřila na daních tolik, že mohla podnikání rozšířit a najmout 30 nových pracovníků.

Kalifornský sen se mění v noční můru, konstatoval server, když převzal z knihy Tateové její odhad, že z Kalifornie zamýšlí odejít dalších 800 000 lidí.

(pe)