Víkend patřil dětem

Středočeská vědecká knihovna uspořádala v sobotu 2. června pro všechny malé i větší čtenáře Dětský den.

»Byl jsem překvapen množstvím dětí i tvůrčím přístupem zaměstnanců knihovny, je vidět, že knihovna nemusí být jen tichým místem pro studium, ale i pro ty nejmenší může být vítaným a zároveň naučným zpestřením dne,« ocenil akci předseda krajského Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM), který ohodnotil společně s radní pro oblast sociálních věcí Anetou Heřmanovou (ČSSD) nejlepší záložky.

Netradiční hry na téma knihy, knihovna a čtení zaujaly i mnoho dětí z Dětských domovů. Mohly se dostat do role nevidomého - zkoušet poznávat obrazy hmatem i putovat po knihovně se slepeckou holí, účastnit se maratonu čtení, skládat puzzle, hledat, co nepatří do knihovny, třídit knihy, malovat křídou, luštit kniholamy nebo si vyrábět již zmiňované záložky do knihy. Akci zpestřovaly i hrátky s klaunkami a divadlo u dvou Kašparů.

Z dětského dne v Lidicích

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádala obec Lidice společně s místním Sokolem a Mateřským centrem Lidičky Dětský den. Na akci přispěl z Fondu hejtmana i Středočeský kraj. »Vidět nadšení a zaujetí dětí různých generací při plnění soutěží je vždy nejlepším oceněním dobrovolné práce organizátorů,« sdělil své dojmy po návštěvě akce Štefek. Na programu byly tradiční soutěže jako skákání v pytli, střílení ze vzduchovky, další dětské atrakce a sportovní disciplíny, ve kterých soutěžili i rodiče s dětmi - jako jízda na kolečku. Závěr patřil tradičnímu vyhodnocení, děti si vybíraly odměny a nakupovaly sladkosti a hračky.

(zs)

FOTO - AUTOR