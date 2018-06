Ilustrační FOTO - Pixabay

Kováčik: Chceme pomoci zemědělcům i státu

Současná úroveň vratky spotřební daně z nafty zemědělcům, takzvaná zelená nafta, by měla zůstat zachována i do budoucna. Navrhla to skupina tří desítek poslanců z pěti sněmovních stran v novele zákona o spotřebních daních.

Zatímco nyní je vratka odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, od příštího roku se má podle platného zákona sjednotit na 4,38 Kč na litr nafty.

Pod předlohou jsou podepsaní poslanci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD v čele s místopředsedou zemědělského výboru Pavlem Kováčikem. Poslanci ji připravili proto, aby pomohli udržet či podpořit počty hospodářských zvířat. Argumentují tím, že nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkových hnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Následkem je eroze půdy a lokální záplavy.

»Jde o prodloužení platnosti vratky spotřební daně na naftu spotřebovanou v rostlinné i v živočišné výrobě, případně v lesnictví, to znamená, že jde o prodloužení platnosti zelené nafty, která měla končit v prosinci letošního roku. Chceme, aby platila i dále, je na tom dohoda i s ministerstvem,« řekl Haló novinám Kováčik. Podstatné na novele je podle něj nejen prodloužení platnosti, ale rovněž fakt, že se podstatně zjednoduší administrativa kolem zelené nafty. »Vykazování bude v podstatě na hektar rostlinné výroby, na hektar trvalých porostů typu sady, vinice, chmelnice, na hektar ovoce či zeleniny,« dodal s tím, že u živočišné výroby to bude na velkou dobytčí jednotku přepočtem na ostatní druhy hospodářských zvířat. Nebudou tak muset jezdit kontroly od celníků a z ministerstva financí, bude to velmi jednoduché pro zemědělce i pro stát. »Chceme, aby to pro obě strany bylo průhledné, zřetelné a jednoduché. Proto je tu také dohoda většiny, kdo chceme našim zemědělcům pomoci a pomoci i státu, aby nevynakládal prostředky na nadbytečné kontroly,« podotkl Kováčik. Ačkoli podpisy Pirátů pod předlohou nenajdeme, prý přislíbili, že novelu podpoří.

ODS: Je to nesystémové…

Novela zákona z roku 2016 rozšířila zelenou naftu na živočišnou výrobu, do té doby se vztahovala pouze na rostlinnou. Po změně zákona ji mohou využívat nejen firmy v lesním hospodářství, ale i rybníkáři. Od poloviny loňského roku pak začalo platit, že vratka daně se odstupňuje podle intenzity chovu zvířat. Nejméně dostávají firmy bez živočišné výroby. S vyšším poměrem živočišné výroby roste i vratka. Tento způsob vracení daně, jak uvedl Kováčik, chtějí poslanci zachovat i od příštího roku.

»Jde o to, že přede dvěma lety jsme jako jedno z podpůrných opatření pro sektor živočišné výroby zavedli zelenou naftu i do živočišné výroby. Tehdy i z důvodů rozpočtových opatření jsme se dohodli ve vládní koalici, že to bude zatím dočasně do konce roku 2018,« popsal bývalý ministr zemědělství a spolupředkladatel návrhu Marian Jurečka (KDU-ČSL). Prodloužení má být na dobu neurčitou. »Pokud se situace někdy v budoucnu změní, tak to může budoucí vláda nebo Sněmovna přehodnotit,« dodal. Zachování současné úrovně vratek by mělo podle předkladatelů přinést od příštího roku ročně 250 milionů korun.

Ne všichni poslanci však dají zelené naftě nadále zelenou. Poslankyně a členka zemědělského výboru Veronika Vrecionová (ODS), která pod návrhem podepsaná není, považuje zelenou naftu za nesystémovou podporu. Peníze se podle ní dají použít cíleně na podporu zemědělců tam, kde je to zapotřebí. Poukázala i na to, že zelenou naftu nemají třeba záchranáři. Zájem na zelené naftě podle ní mají hlavně velké zemědělské podniky, například Agrofert.

Dá se předpokládat, že obdobný názor budou mít zástupci TOP 09 či STAN. Proto lze předpokládat, že budou vetovat, aby Sněmovna návrh mohla schválit zrychleně již v prvním čtení.

(ku)