Blokáda Izraeli nestačí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli nařídil, aby z peněz, které Izrael vybírá pro palestinskou samosprávu, byly odečteny škody způsobené účastníky protestů u hranice mezi Pásmem Gazy a Izraelem. Podle tvrzení Tel Avivu bylo zničeno přes 2400 hektarů pozemků při žhářských útocích.

Netanjahu dal podle listu The Times of Israel příkaz šéfovi národní bezpečnostní komise, aby odečetl z vybraných daní a cel sumu, která bude použita jako kompenzace Izraelcům žijícím u hranice Pásma Gazy. Palestinci začali u hranice demonstrovat v březnu. Od té doby jich přes 120 Izraelci zabili a tisíce dalších byly zraněny. Vedle házení kamenů je proti izraelským samopalům a dělům jednou z forem protestu vysílání draků se zápalnými látkami přes hranici. Izrael odhaduje škodu na zemědělství na pět milionů šekelů (téměř 31 milionů Kč). Do toho prý není započtena škoda, která byla způsobena v přírodních rezervacích. Izrael by ovšem měl také vyčíslit, kolik škod způsobila jeho armáda v okupovaném a genocidně blokovaném Pásmu, které stále bombarduje, zatím naposledy v neděli, kdy letouny zasáhly patnáct cílů. Nemluvě o ceně zmařených životů.

V pátek v Radě bezpečnosti USA vetovaly návrh rezoluce, která by odsoudila postup Izraele proti palestinským demonstrantům a vyzvala k ustavení mezinárodní ochranné mise na palestinských okupovaných územích. USA byly jediné, kdo proti textu předloženému Kuvajtem hlasoval. Z 15 členů RB OSN jich 10 včetně Francie, Ruska a Číny, které drží právo veta, návrh podpořilo, Etiopie, Nizozemsko, Polsko a Británie se hlasování zdržely. K prosazení návrhu bylo třeba nejméně devět hlasů, přičemž je nutné, aby nikdo z pěti stálých členů nepoužil veto.

»Teroristické hnutí Hamás nese hlavní odpovědnost za strašlivé životní podmínky v Gaze,« prohlásila před hlasováním americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová s tím, že USA návrh nepodpoří. Dodala, že text je zaměřený jednostranně. Spojené státy proto předložily Radě vlastní návrh, který hnutí Hamás odsuzoval. Návrh Kuvajtu byl reakcí na krvavé události na hranici palestinského Pásma Gazy, kde při protestech Izraelci postříleli na 60 demonstrantů v jednom dni, v pondělí 14. května. USA už téhož dne zablokovaly návrh Kuvajtu, který vyjadřoval rozhořčení a politování nad vražděním Palestinců.

(ava, čtk)