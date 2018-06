Ilustrační FOTO - Pixabay

Soud s manželkami

Víc než tisícovku žen zajatých po porážce teroristické organizace Islámský stát (IS) pohání nyní před soud irácká vláda. Většina z nich jsou podle televize Al-Džazíra vdovy po islamistických bojovnících. Ženy se nacházejí v zajateckých táborech napříč zemí i se svými dětmi, těch je přes 800. Řada žen je navíc těhotná.

Ženy jsou obviněny z členství v teroristické organizaci, za což jim hrozí doživotní vězení. Mnohé si své provinění ani neuvědomují. Podle Al-Džazíry navíc čelí soudnímu systému, který je podle kritiky ochránců lidských práv »nestabilní«. Např. Mariam se odstěhovala i s manželem a dětmi do Mosulu z Moskvy v roce 2014, kdy jej ovládl IS. Prý si nedokázala představit, že jednou stráví celé měsíce ve vězení a bude se muset zodpovídat u soudu z obvinění z terorismu. »Myslela jsem si, že jako muslimka strávím lepší život v islámské zemi, jako je Irák,« řekla. Jiná žena původem z Iráku přišla do Mosulu téhož roku s manželem, jehož bratra zabili příslušníci irácké armády. Z toho důvodu se prý tato původně farmářská rodina přidala k IS. Nyní zůstala na své tři děti sama a v táboře čeká na soud.

Oddíly IS se podařilo vyhnat z Mosulu loni v létě asi po nejtěžších bojích, které kdy svedla irácká armáda, podporovaná ze vzduchu koalicí v čele s USA. Během několikaměsíčních bojů dům od domu zemřely tisíce lidí, mezi nimi mnoho civilistů. Islamisté v současnosti už ztratili téměř všechny své původně kontrolované oblasti v Sýrii a Iráku a nejsou už přítomni jako síla ovládající teritorium. Jejich buňky tam ale nadále existují.

