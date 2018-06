Úvaha nad demokracií

Je Itálie demokratickou zemí, anebo není? A co Španělsko? Anebo NATO - je toto společenství ještě demokratické? Bože, to je to zamotané. V Itálii prezident odmítl jmenovat ministra, jenž neměl moc prounijní názory. Tím padla ještě ani plně nesestavená vláda. Onen »neodpovědný« ministr musel být nahrazen jiným, »více odpovědným«, tedy méně kritizujícím Evropskou unii, nebo spíše více nakloněn eurounijním nesmyslům.

Ve Španělsku tomu bylo jinak. Katalánci se vzbouřili. Namísto větší míry regionální odpovědnosti jim jisté pravomoci byly upřeny. Dokonce i Baskové jich měli víc. Vzpomněli i na to, že za Franka byl k smrti odsouzen jejich vůdce, dokonce zvolený do funkce prezidenta Katalánska, a popraven na dohled od Barcelony. A když se zeptali lidí, zda v takovém případě není lepší ze svazku se Španělskem odejít, většina Katalánců jim dala za pravdu. Za to se zavíralo, policie svezená odevšad mlátila demonstranty a dodnes se čeká na soudy. Nic nevadilo, že zatčení měli poslaneckou imunitu.

V čele celošpanělské vlády stál lidovec. Snad si vzpomněl na inkvizici, na Supremu. Jistě litoval i toho, že Suprema už dávno neexistuje a z posledních jejích odsouzených už ani kosti nejsou, ale doba je jiná. Kruté soudy jsou už vzpomínkou. Velký Caudillo je mrtev a katoličtí preláti tolik neporoučí. I za něj se ještě popravovalo po středověcku. Dokonce na mučidlech, která tu Suprema zanechala. A tak na Katalánce premiér Rajoy poslal ozbrojence, pozavíral jejich vůdce a zlikvidoval na čas katalánskou samostatnost tím, že pravomoci převedl na centrální vládu. Před několika dny skončila jeho vláda. Parlament ho i hlasy Katalánců smetl. Demokracie konečně půjde možná svou cestou.

A jsme u onoho NATO. Byla jedna země, která se jmenuje Srbsko. Její součástí byla provincie Kosovo. Pro Srby velmi citlivá oblast. Tady, na tzv. Kosovském poli, kdysi podlehli Turkům a na dlouho ztratili svou samostatnost. Žila tam dlouho albánská menšina, věky se ovšem posunuly, porodnost u Albánců byla větší a ještě druhá světová válka poněkud zamíchala složením zdejšího obyvatelstva. Než se někdo nadál, Albánců bylo více než Srbů. Podněcováni zvenčí při dodávkách zbraní ze zahraničí, se začali bouřit, se snahou odtrhnout se a jednou třeba se sousední Albánií vytvořit tu Velkou. Srbsko se bránilo a ubránilo by se. Jenže pro NATO bylo nespolehlivé. Bylo třeba Srbům dát co proto. Padaly bomby, umírali lidé, dokonce hořely i nemocnice, elektrárny, televizní studia, mosty a nakonec byla »podepsána dohoda«. Zcela pod bombami demokraticky. Podle ní Kosovo už nebylo srbské a ozbrojenci, dosud vraždící Srby, se proměnili v premiéry, ministry a poslance. Srbsko ztratilo kus své země, aby tu urychleně Američané, tedy NATO, zřídili největší vojenskou základnu v Evropě. A my? Tehdy ministrem zahraničí byl Karel Schwarzenberg. On okamžitě předložil tehdejší pravicové vládě návrh na uznání samostatnosti této srbské provincie. Vzniklo Kosovo. Srbům mohly oči zůstat jen pro pláč.

Ne, nechtěl jsem poučovat, co je demokracie v balení pravicových vůdců, kteří si přivlastnili Evropu, ale jaksi jsem se neudržel.

Jaroslav KOJZAR