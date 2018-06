Redakční sloupek

Kdo je socialista?

Svět je tak nějak naruby. Není to tak dávno, co Venezuela byla dávána za vzor socialistické země, o Chávezově socialismu se říkalo, že je to ten správný socialismus, socialismus pro 21. století. A skutečně, Chávez znárodněním ropného průmyslu v zemi dokázal divy.

Obrovské zisky z prodeje této suroviny už totiž nezůstávaly v kapsách kapitalistů, ale řešily se jimi dosavadní neduhy. Zmizelo (prakticky) bezdomovectví, zmizela (prakticky) negramotnost, výrazně se zlepšila zdravotní péče. Ti nejbědnější se začali cítit jako rovnoprávní občané. Oživený duch Simóna Bolívara tak nabíral konkrétní pozitivní podobu.

Jasně, bylo tu jedno ale - co se stane, pokud ceny ropy půjdou dolů - protože o vyčerpání zásob asi nemohla být řeč. Je logické, že když se daří, nikdo nechce spekulovat o tom, že by jednou z těch či oněch důvodů mohlo být hůř, Hugo Rafael Chávez Frías, označovaný za novodobého Che Guevaru, za lídra světového revolučního procesu (strhnul s sebou skutečně lid prakticky celé Latinské Ameriky), si proto ani nehledal svého plnohodnotného nástupce...

A to byla chyba. Předčasný skon socialistické ikony první problémy po 15 letech cesty vzhůru jen prohloubil, resp. obrat k horšímu urychlil. Nový prezident Nicolás Maduro Moros se sice k odkazu Cháveze hlásí dodnes, ale praxe zásadně pokulhává. V nedávných prezidentských volbách byl sice znovuzvolen zhruba dvoutřetinovou většinou hlasů, ale k urnám už se nedostavila ani polovina právoplatných voličů (jen 46 %). Takže reálnou většinu Venezuelanů za sebou nemá.

Proč? Proto, že už tak nějak není z čeho financovat všechny nadstandardní sociální programy, o poloprázdných regálech radši nemluvě, nebo i proto, že jeho stále více autoritářský způsob vlády je v rozporu se socialistickými principy a hodnotami? Jak totiž pravil nejeden levicový klasik, socialismus není možný bez demokracie (a ovšem ani demokracie není možná bez socialismu). Takže pravdu mají britští labouristé, když tvrdí, že Venezuela už není socialistická jako za Cháveze, zrovna jako ovšem (a to už neřekli) Británie a vůbec celý Západ nejsou demokraciemi. Možná proto Corbynovo levicové křídlo v Labouristické straně deklaruje (naposledy slovy stínového ministra financí Johna McDonnella), že po svém volebním vítězství se vydá na ostrovech cestou socialismu. Tedy že vytvoří socialistickou společnost, »kde už se nenecháme vykořisťovat«. Otázkou zůstává, co si pod slovem »socialismus« vůbec myslí a zda o takovou cestu lidé na Západě vůbec stojí?! Ale to už je jiná kapitola.

Roman JANOUCH