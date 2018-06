Kultura urážek a hnusu

Je to už řadu let, co jistý pravicový ministr kultury se vyjádřil ve smyslu, že »kulturní politika je pro něj sprosté slovo«. Ve svobodné demokratické společnosti by s takovou rychle skončil. V českém Kocourkově našel mezi řadou umělců pozitivní ohlas. Sebehorší kýč je u nás vydáván za umění, podle představ tehdejšího prezidenta Václava Havla, že umělecké dílo je to, co za umělecké dílo jeho autor prohlásí, a umělcem je každý, kdo se za umělce prohlásí. Divné. A to si ještě mnozí otrlí stěžují, že četné výstavy moderního umění zejí prázdnoto.

K otrlým jistě patří i kdysi avantgardní brněnské Divadlo Husa na provázku, jehož šéfové se rozhodli Brněnský divadelní festival »obohatit« perverzní divadelní hrou chorvatského muslima Naše násilí a vaše násilí. Herci a herečky hrají nazí, vrcholnými scénami »hry« je zasunování a vysunování české státní vlajky z vagíny herečky a znásilňování muslimky Ježíšem Kristem. Urážení všech občanů České republiky, všech slušných občanů a křesťanů v jednom díle. Chápu, že takové »umělecké dílo« vyvolalo velké pobouření nejen mezi křesťany. Chápu, že vyvolalo i ostré protesty přímo na scéně. Nechápu, že úřady, místo aby tuto perverzní hru zakázaly, jak tak učinili naši rakouští a polští sousedé, zakročili proti protestujícím. Je snad perverze, vydávaná za kulturní dílo, hodna veřejné ochrany?

Jan ZEMAN