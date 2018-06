Projev vedoucího delegace ÚV KSČM, předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa na mezinárodním politickém dialogu v čínském Šen-čenu

Základem moderního socialismu a cesty ke komunismu je Marxovo dílo

Dovolte mi v úvodu mého vystoupení vyslovit poděkování Mezinárodnímu oddělení ÚV Komunistické strany Číny za organizaci dnešního setkání.

Hlavním programovým faktorem tohoto setkání je skutečnost, že před třemi týdny, dne 5. května 2018, jsme si připomenuli 200. výročí narození zakladatele komunistické ideologie, významného ekonoma, sociologa, filozofa, myslitele a revolucionáře Karla Marxe. V roce 1999 britská BBC vyhlásila osobnost Karla Marxe za nejvýznamnějšího myslitele druhého tisíciletí naší civilizace. Základem moderního socialismu a cesty ke komunismu je Marxovo dílo, které se stalo dominantní filozofií revolučního socialismu zejména v poslední třetině 19. století a následně představovalo nejvlivnější politickou doktrínu 20. století. A také dnes představují hlavní nástroj pro osvobození lidské společnosti od vykořisťování a dokazují nevyhnutelnost vybudování socialistické společnosti.

Filozofie Karla Marxe se opírá o metodu historického materialismu, kterou Marx zformuloval ve svém teoretickém díle Ke kritice politické ekonomie, podle které ekonomická základna determinuje politickou, právní a morální nadstavbu. Společenské bytí je určující pro společenské vědomí. Všechny morální, politické i právní ideje jsou v každé epoše derivátem výrobního způsobu, a jsou proto historicky relativní. K tomu si Karel Marx osvojil názor filozofa Hegela o tom, že hnací silou historických změn je dialektika, tu zbavil idealismu a vykládal ji materialisticky, tj. nezáleží pouze na ideách, ale záleží na materiálních předpokladech života společnosti, tj. na ekonomice. Podstatou zůstávají rozpory, které se týkají výrobního způsobu, tj. rozpory společnosti.

Dnes jsme svědky zásadních rozporů, když se celý systém současných mezinárodních vztahů dostává do destruktivního stavu a musíme říct, že dochází k degradaci Organizace spojených národů, tj. organizace, která od druhé světové války garantovala mírový vývoj naší civilizace. Mírové mezinárodní právo je zpochybňováno, zaniká a je redukováno na právo silnějšího. A žel vychází z mocenských a ekonomických zájmů dominujících mocností v čele s USA.

Už i generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzývá k reformě Rady bezpečnosti, protože podle jeho názoru je RB OSN již nefunkční a navíc se domnívá, že světová organizace je ve velmi vážné krizi. »Nyní USA a Rusko neovládají všechny, jako tomu bylo dříve. Neexistují dva homogenní řízené bloky,« uvedl Guterres pro švédský televizní kanál SVT.

KSČM je toho názoru, že komunistické a dělnické hnutí reprezentované MSKDS má požádat Komunistickou stranu Číny a také Komunistickou stranu Ruské federace, aby tyto dvě nejvýznamnější komunistické strany členských států Rady bezpečnosti OSN disponující právem veta zahájily reorganizaci Rady bezpečnosti OSN, a to např. doplněním stálých členů o Indii, Brazílii, Jižní Afriku a na místo Francie a Velké Británie nastoupí členský stát reprezentující Evropskou unii (která určí, jaká bude rotace členských států). V podstatě Rada bezpečnosti by měla mít sedm (maximálně devět) stálých členů a právo veta by se mohlo uplatňovat kvalifikovaným většinovým hlasováním stálých členů RB OSN.

Beze změny RB OSN není možné zastavit rozklad a degradaci OSN a krach mezinárodního práva. Navíc vztahy mezi Západem a Ruskem jsou v současnosti horší než v čase studené války, nefungují komunikační kanály mezi oběma stranami a ztratil se respekt k principům mezinárodního práva. Dnes jsou vzájemné vztahy mezi Ruskem a Západem řízené extrémní západní rusofobií, která stávající druhý studenoválečnický vztah mezi Západem a nástupcem Sovětského svazu – Ruskou federací mění na hrozbu válečného konfliktu.

Z tohoto důvodu KSČM podporuje stanovisko Státní dumy Ruska, ve které se požaduje »vrátit OSN a její Radě bezpečnosti jejich zákonné místo ve vedení všech procesů světové bezpečnosti a pokořit univerzální ambice těch zemí, které by se chtěly za každou cenu, včetně ceny krve, stát světovými četníky«.

V České republice se již sedm měsíců pracuje na sestavení vlády po posledních parlamentních volbách v říjnu 2017. KSČM byla připravena tolerovat vládní koalici stran ANO a ČSSD, protože se jedná o politické strany, které mají programově blízko k levicovému programu KSČM a jejich vláda tolerovaná KSČM by představovala lepší variantu, než vláda ANO s extrémními pravicovými politickými stranami. Ale zatím hnutí ANO a ČSSD do nového vládního prohlášení zařadily pod tlakem NATO posílení účasti českých vojáků v zahraničních misích v Afghánistánu, Iráku a Pobaltí. Ústřední výbor KSČM na to musel reagovat odmítnutím podpory takové vlády.

Ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2017 zorganizovala Komunistická strana Číny v Pekingu za účasti 220 politických stran ze 127 zemí světa, včetně KSČM, mezinárodní setkání politických stran pod názvem »KS Číny v procesu politického dialogu na vysoké úrovni s politickými stranami z celého světa«. Generální tajemník KS Číny Si Ťin-pching informoval přítomné o závěrech 19. sjezdu KS Číny z října 2017 a poukázal na skutečnost, že v Číně se úspěšně postupuje při budování socialismu s čínskými rysy a KS Číny je připravena spolupracovat s politickými stranami světa s cílem vybudovat mezinárodní společenství s pozitivní budoucností pro celé lidstvo a vytvořit lepší svět ovládaný mírovou politikou. Přijatý závěrečný dokument pod názvem Pekingská iniciativa vyzval politické strany na celém světě, aby se připojily ke KS Číny při budování světového míru, přispívaly k celosvětovému rozvoji a ochraně mezinárodního řádu a prosazovaly a dodržovaly smysl a principy Charty OSN a zajistily rovnocennou a jednotnou aplikaci mezinárodního práva. Očekáváme, že v závěrečném dokumentu 20. MSKDS v listopadu tohoto roku bude podpora Pekingské iniciativy. Respektujeme skutečnost, že během posledních čtyřiceti let ČLR uskutečnila obrovský krok. Po překonání chudoby a zaostalosti se stala vůdčí silou globálního hospodářského a vědeckého vývoje. A tento úspěch Čínské lidové republiky je výsledkem teoretického odkazu díla Karla Marxe.

Podstatou jsou stále rozpory, které se týkají výrobního způsobu, tj. rozpory proti sobě vždy stavějí společenskou třídu utlačujících a společenskou třídu utlačovaných.

Bez studia Marxova díla není možné pochopit moderní svět. Nevidí to jenom ti, kteří to nechtějí vidět.

Pekingská výzva je aplikací myšlenek dialektického materialismu Karla Marxe a jejich uplatnění pro potřeby mezinárodního komunistického a dělnického hnutí v 21. století a cestou civilizace v duchu učení Karla Marxe o významu vystřídání kapitalismu socialistickou společností.