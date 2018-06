Ilustrační FOTO - Haló noviny

NKÚ: Dotace na zemědělce míří především k velkým firmám

Většinu evropských dotací určených na rozvoj zemědělství z Programu rozvoje venkova stát rozdává velkým firmám. Podpora malých a středních podniků naproti tomu vázne. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstvo zemědělství s tím nesouhlasí, tvrdí, že velké podniky nezvýhodňuje.

NKÚ se při kontrole zaměřil na rozdělování peněz z opatření Spolupráce v Programu rozvoje venkova v programovacím období 2014 až 2020. Dotace mají posílit výzkum, rozvoj a inovace v zemědělství a také pomoci malým a středním podnikům. »Z připravených 3,8 miliardy korun resort vyčlenil více než 2,8 miliardy na jednu konkrétní oblast - podporu vývoje při zpracování zemědělských produktů, kde většinu schválených žadatelů o dotace představovaly velké potravinářské firmy,« sdělil mluvčí NKÚ Václav Kešner.

Ministerstvo potvrdilo, že z podpořených žádostí ve zmíněné oblasti tvoří projekty malých a středních podniků jen menšinu - zhruba 30 procent. »Je logické, že organizačně zvládnout spolupráci s výzkumnými organizacemi jsou schopny spíše větší podniky,« sdělilo v reakci na kontrolu tiskové oddělení ministerstva.

Ministerstvo rovněž popírá, že by zvýhodňovalo velké firmy. Podle NKÚ se ale nedaří podporovat malé a střední podniky. »Jedním z důvodů jsou například složité dotační podmínky pro některé oblasti, kvůli kterým nebyly žádosti o dotace schváleny. V jiných oblastech, které vybralo ministerstvo k podpoře, zase žadatelé nemají o dotace zájem,« uvedl Kešner. Ministerstvo oznámilo, že analyzuje příčiny nízkého zájmu a chce upravit podmínky, aby motivovaly i menší podniky.

Podmínky má mít každý stejné

Stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik nechtěl nález NKÚ, dokud se s ním podrobně neseznámí, komentovat. Nicméně, jak uvedl, dotační podmínky jsou nastavené tak, jak je nastavil ten, co dotace dává, což je většinou Evropská unie. »My se s nimi neumíme vypořádat jinak, než že musíme trvat na jejich dodržení a jestli to je malá, velká nebo střední firma, není podle mého soudu prvotní. Prvotní je to, že je to česká firma a ty má jako celek český stát povinnost podporovat minimálně stejně jako každý druhý člen Evropské unie,« řekl Haló novinám. Celkově ale považuje dělení na velké a malé firmy za zavádějící. »Podmínky má mít každý stejné, je jeden zemědělec a jeden potravinář jako ekonomicky ohrožený druh a jestli je velký, střední nebo malý, je až druhotné. Stát má chránit české, moravské a slezské potravinářství a zemědělství jako celek,« dodal Kováčik.

Nedostatky má podle kontrolorů i schvalování dotací. Pro posuzování projektů vytvořilo ministerstvo komise, ale rozhodnutí komisí nelze přezkoumat, znám je jen výsledek. Odvolání některých neúspěšných žadatelů navíc posuzovala stejná komise, která původně rozhodla o tom, že dotaci nedostanou. Podle ministerstva jsou výsledky transparentně zveřejněny na internetu a žadatel je o důvodech zamítnutí informován.

NKÚ také uvedl, že má čerpání dotací zpoždění. Ke konci roku 2017 proplatilo ministerstvo jen pět projektů dohromady za 186 milionů. Podle ministerstva však patří Program rozvoje venkova z hlediska čerpání k nejlepším.

(jad)