Sázka na mír – dobré, nebo špatné rozhodnutí?

Na první pohled jednoduchá odpověď, ale bohužel jen do okamžiku, než některá ze zúčastněných stran nějakého konfliktu má zájem nikoliv na mírovém řešení, nýbrž na eskalaci situace. Ano, je řeč o Blízkém východě. Těmi, kdo nemají zájem na uklidnění situace v této oblasti, jsou USA a Izrael. Pořadí bychom mohli i obrátit, protože politické elity v USA jsou pod vlivem silného izraelského lobby. Cíl, neumožnit mírový proces v těžce zkoušených zemích, jako je Sýrie, je nasnadě. Tímto cílem je expanze. V Sýrii od samého počátku šlo o zbavení se nepohodlného režimu, který je vlastníkem území okupovaného Izraelem (Golanské výšiny) a neuznávající roli vazala vůči USA. Syrská armáda, stejně jako RF, se rozhodla neodpovídat na opakované provokace USA a Izraele (viz poslední útoky proti syrským armádním objektům) s úmyslem zamezení širšího konfliktu, který by v daném případě hrozil. Nicméně útoky provedené pod jakoukoliv záminkou nelze obhájit a ani omluvit. V případě útoku Izraele touto záminkou byl dopad několika raket na Golanské výšiny, a to údajně vystřelených íránskými gardami bojujícími na straně Sýrie. V případě USA to měla být skutečnost, že syrská armáda se přiblížila nebezpečně blízko povstalcům podporovanými USA.

Syrská armáda chrání svou zemi. Koho si Sýrie zve na pomoc při ochraně územní celistvosti a svrchovanosti, je čistě její výsostná záležitost. USA i Izrael jsou v daném případě agresory. Snad v této souvislosti jeden úsměvný fakt, a to, že pokud by byly ze strany Sýrie (nebo jejich spojenců) rakety skutečně vyslány na Golanské výšiny, šlo by o útok proti území Sýrie, dočasně okupovaném Izraelem.

Oč tedy jde při eskalaci napětí a snaze o rozpoutání konfliktu v širším rozsahu? V případě Izraele je to zachování stávajícího stavu Golanských výšin, dále rozšíření vlivu včetně územního zisku na část Libanonu a omezení vlivu Íránu na Blízkém východě. Cíle USA jsou v podstatě totožné. Navíc je jejich snahou omezení vlivu RF v oblasti a zvrácení výsledků války s IS, kde RF byla jednoznačným vítězem. Pasivita RF při odpovědích na zmíněné provokace může mít důvod v šachovém kalkulu, že USA se stanou po odstoupení od vícestranné mezinárodní jaderné smlouvy s Íránem pro Evropany nedůvěryhodným partnerem a EU se bude snažit ze svého vazalského postavení na USA vymanit se snahou o emancipaci vlastních zájmů. Nakonec Evropané nemuseli čekat na toto odstoupení, aby pochopili, že USA jde především o ně samé.

Co tedy můžeme ve střednědobém horizontu očekávat? Jestřábi, jako je bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, či ministr zahraničí Mike Pompeo, od nastoupeného kurzu rozhodně neustoupí a totéž lze konstatovat o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Mimochodem bez větší odezvy v našich médiích (ale nejen těch) zůstal naprosto šílený zákon, schválený izraelským parlamentem, že k zahájení válečných operací stačí souhlas premiéra a ministra války. V Íránu lze naopak čekat přimknutí mas ke stávající vládě, zejména s očekávaným dopadem sankcí zavedených po odstoupení od zmíněné smlouvy na prosté lidi. Osud jaderné smlouvy s Íránem je tak v rukách Velké Británie, Německa a Francie. Bohužel spoléhat se na evropské lídry a jejich rozum příliš nelze, vždyť poslední státník, který se hegemonii USA dokázal postavit, byl Charles de Gaulle. Putinova sázka na kompenzaci ruské pasivity a zdrženlivosti v Sýrii prostřednictvím odklonu Evropy od závislosti na USA tak vůbec vyjít nemusí. To platí i přes některé veřejné proklamace lídrů EU. Jestliže sázka na emancipaci EU nevyjde, a já se obávám, že tomu tak i bude, RF odejde ze Sýrie a Blízkého východu poražena. Pokud ovšem strategii hry rychle nezmění a nebude reagovat na překračování červených čar.

Jiří PAVLÍČEK