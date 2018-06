Zleva K. Konečná, B. Ptáčková, E. Hurychová a M. Semelová. FOTO – Helena GROFOVÁ

Návrat školské sociální práce do ČR

Návrat školské sociální práce do našich škol byl námětem kulatého stolu odborníků v Evropském domě v Praze konaného 4. června. Záštitu nad ním převzala europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), kterou projekt Asociace školské sociální práce velmi zaujal a považuje jej za důležitý. Cílem je zavést na každé škole profesní pozici školského sociálního pracovníka, který by řešil problémy ve prospěch všech sociálně a zdravotně znevýhodněných žáků.

Potřeba takového odborníka je značná, neboť jakkoli nepříznivá sociální situace žáků a žákyň se projevuje ve výsledcích jejich vzdělávání a celkové úspěšnosti ve škole i životě. V současném školství se objevuje značná selekce školáků, míra chudoby (resp. bohatství) rodičů se odráží v dosaženém vzdělání. »Negativní událost dítěte se projeví v jeho prospěchu a chování ve škole. Pokud se to nepodchytí, znamená to následně pro stát vyšší investice, než náklady na školského sociálního pracovníka,« vysvětlila zakladatelka Asociace školské sociální práce (AŠSP), z. s., Eva Hurychová. Pedagog ve výuce je vzhledem k narůstající pracovní zátěži a administrativě schopen jen s obtížemi a nedostatečně řešit nepříznivé sociální zázemí a další problémy žáků (šikana, domácí a jiné násilí, alkoholismus mladistvých apod.) v celém komplexu, ačkoli většina pedagogů se snaží i tomuto věnovat pozornost. »Explicitně chybí nepedagog, specialista na školské sociální prostředí, ke kterému by žáci měli důvěru,« podtrhla Hurychová.

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Potřebnost takového odborníka na škole, který by v sobě zahrnoval široké sociální poradenství, prevenci a další úkoly inspirované mezinárodními standardy ŠSP, je vysoká a bude stoupat. »ŠSP ve školách skutečně absentuje, zejména když stále narůstají další a další problémy žáků, u kterých je nutný pracovník s přesahem za školu. Ten pedagogové nemají, pracovníci ŠSP ano,« uvedla speciální pedagožka Blanka Ptáčková s 45letou praxí ve školství na různých pozicích, jež je také spoluzakladatelkou AŠSP.

V průběhu minulých dvou let probíhala příznivá spolupráce AŠSP se školským a sociálním podvýborem Sněmovny, jenž snahu asociace také podpořil. Velkou zásluhu na tom měla někdejší poslankyně Marta Semelová (KSČM), která zadala Parlamentnímu institutu studii o uplatnění ŠSP v evropských zemích. Z dvanácti vybraných států je přímá ŠSP v sedmi, v dalších je mírně modifikována. »V minulém volebním období jsme se s AŠSP dohodli, že je třeba problém řešit legislativně,« řekla včera. Při projednávání kariérního řádu se podařilo vložit do návrhu zákona pozici sociální pedagog jako aspoň první krok k řešení, ale zákon o pedagogických pracovnících žel nebyl schválen, vysvětlila Semelová s tím, že do vývoje situace vstoupila inkluze, a proto by bylo dobré se k myšlence ŠSP opět vrátit.

Výzkum

Samotný projekt školské sociální práce není žádnou novinkou, jeho kořeny sahají do roku 1890 v USA, jeho jisté prvky se realizovaly díky manželce T. G. Masaryka Charlottě v první ČSR.

Nezbytnost ŠSP potvrzují i výsledky pilotního projektu a výzkumu, kterému se věnuje Hurychová. Výzkum probíhal po celý rok ve všech krajích ČR na 2928 respondentech. Ze škol (osloveny byly všechny typy a druhy) se pro zavedení a spolupráci se ŠSP vyslovilo 87 %, z pracovníků OSPOD 94,6 %.

Institut ŠSP podpořili například náměstkyně primátorky města Děčína Hana Cermonová, školský ombudsman Ladislav Hrzal či předseda Asociace speciálních pedagogů Martin Odehnal, který svými argumenty »rozdrtil« koncept inkluze prosazený exministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD).

(mh)