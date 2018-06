Durian, který je známý svým ostrým, nepříjemným pachem. FOTO - wikimedia commons

Pach do vesmíru

Jaké by bylo zůstat uvězněný ve vesmírné lodi s nejhůře páchnoucím ovocem na světě?

Existuje jistá šance, že to astronauti v budoucnu zjistí. Jak informovala agentura AFP, thajská vesmírná výzkumná agentura zveřejnila plány poslat do července do kosmu durian v rámci projektu s cílem vytvořit thajské jídlo vhodné pro budoucí vesmírné cesty.

Pečený durian, což je plod tropického stromu z čeledi slézovitých, zůstane ve vesmíru na palubě neupřesněné rakety pět minut, než se vrátí zpět na Zemi. Tam ho prozkoumají vědci, aby zjistili, zda jeho textura nedoznala změny.

Durian, který je známý svým ostrým, nepříjemným pachem, pochází z jihovýchodní Asie. Kromě Thajska je velmi oblíbený také v Malajsii, Indonésii či Vietnamu. Jeho odér je nicméně natolik pronikavý, že je často vykázán z veřejné přepravy včetně letadel, a nesmí se brát ani do dalších veřejných uzavřených prostor.

Thajsko zatím nepatří mezi národy, které se dostaly do vesmíru, ale už nyní chce nachystat catering pro budoucí lety. »Naším cílem je dostat do vesmíru thajské jídlo, aby ho mohli astronauti jíst,« řekl mluvčí Agentury pro geo-informatiku a rozvoj vesmírných technologií (GISTDA) zpravodajskému serveru BBC News.

»Pro začátek jsme vybrali durian, který je v Thajsku králem ovoce. Rádi bychom ho poslali do stejné výše, kde pobývají astronauti, a pak ho dopravili zpět a prozkoumali případné změny,« dodal mluvčí.

(čtk)