Donedávna nejdelší závěsný most na světě si můžete projít v zážitkovém Sky Parku nedaleko Soči.

Nová chlouba Ruska? Soči a okolí

Putinovo oblíbené černomořské letovisko Soči, které sám pojmenoval »olympijská metropole Ruska«, prosperuje i více než čtyři roky po olympiádě. Potvrdili nám to minulý měsíc jak jeho obyvatelé, ale viděli jsme to i sami, na vlastní oči. Čilý ruch je vidět i v olympijském parku v Adleru a návazném fun parku s obřím ruským kolem (ne nepodobným Londýnskému Oku), a to rozhodně nejen díky tomu, že se tu už v polovině června odehraje na olympijském stadionu Fišt první z několika svěřených zápasů fotbalového World Cupu 2018, který až do poloviny července bude hostit celá největší země planety.

»Co jsme v Alpách vytvořili za 100 let, Rusko dokázalo v Soči za pět, šest,« vyprávěl podle článku Matěje Tomíčka (idnes.cz, 5. října 2015) tehdejší prezident mezinárodní lyžařské federace FIS Gian-Franco Kasper. Cílem textu na tomto pravicovém serveru ale nebylo Rusy chválit, nýbrž - podle očekávání - pravý opak. Autor se vzápětí táže: »A k čemu to bylo, můžeme se ptát po roce a půl?«

Na Medal Plaza v olympijském parku si můžete pylon (už bez ohně z Olympie) ve tvaru labutě vyfotit z takového úhlu, že obepíná právě Fišt. Někdo pylon považuje za inspiraci ptákem ohnivákem, o němž se tu traduje, že nosí štěstí tomu, kdo ho zachytí...

Argumentuje snad jen tím, že olympijská vesnice (kde bydleli sportovci XXI. ZOH 2014 v Soči) byla tehdy opuštěná a místní lidé byty v ní prý prakticky rozkradli či v nich bivakovali squatteři. Těžko říct, do jaké míry to pravda byla, či nikoli, my ale víme, že ve stejných bytech bydleli už vloni na podzim například delegáti XIX. světového festivalu mládeže a studentstva WFDY (což je taková politická olympiáda - i co do množství delegátů a hostů) a právě minulý měsíc i někteří účastníci jubilejního X. fóra ATOMEXPO největší světové jaderné korporace Rosatom, jehož jednání probíhala zejména v Hlavním mediacentru Soči na Olympijském prospektu nedaleko Olympijského parku.

Dobrá adresa

To ale rozhodně nejsou jediné projekty, které Adler se svým klenotem - pěti olympijskými kruhy a pylonem ve tvaru labutě na medal plaza - pořádá. Ruský prezident Vladimir Putin zve do Soči dnes už většinu i nejprestižnějších zahraničních návštěv, »posílá« sem nejrůznější kongresy, dětské a mládežnické vzdělávací tábory a dělá vše pro to, aby i pro »obyčejné« turisty bylo Soči jedním z klenotů velkého Ruska. Stěhují se sem ostatně i Rusové z ostatních částí země, kde je nedostatek práce - protože tady se »vždycky nějak uchytí«, jak jsme se dozvěděli třeba od mladého umělce, relativně čerstvého sočinského řidiče, který se sem přestěhoval od Volgogradu; nebo od provozovatelů jednoho z mnoha desítek plavidel kotvících ve zdejším jachtařském přístavu.

A skutečně, práce je tu hodně nejen v sezoně (protože do nedaleké tradiční metropole zimních sportů, olympijské Krásné Poljany, se dostanete z Adleru i za 30 minut, další max půlhodinku to trvá do vymazleného olympijského lyžařského areálu Rosa Chutor) a stejně tak turisté si mohou dopřát plnou nůši zážitků v každém ročním období. Zdejší hotely nabízejí cenově dostupné exkurze nejen pod velikány nedalekého Kavkazu, ale i do gruzínské Abcházie, do samotného Soči, na moře, do luxusního oceanária, do Doliny legend či na Ledovou show Ilji Averbucha.

Hvězdný park

My jsme byli Rosatomem pozváni do nedalekého Sky Parku, který se chlubil tím, že až donedávna disponoval nejdelším (bezmála půlkilometrovým) závěsným mostem planety (Sky Bridge) s bezpočtem megaadrenalinových doplňků jako například VIA ferraty, bungee jamping či houpačky Sochi Swing a Mega Troll, vše do více než dvousetmetrové hloubky, či sólová »elastická« rychlojízda na laně 300 metrů nad kaňonem s řekou Mzymtou nazvaná Zip Line.

Hlavně že ale na idnesu měli jasno: »Soči (prý) tak dopadlo podobně jako další megalomanské Hry v Pekingu. Tam se už po roce rozpadaly tribuny, vodní kanál byl vypuštěný, v areálech se válela rezavá železa a plechy. Z Ptačího hnízda ale Číňané udělali obchodní a zábavní centrum a i z dalších sportovišť se snaží něco vytěžit. Z Ruska zatím žádné podobné zprávy nepřichází,« uzavřel autor nepřející matoucí reportáže. Co na tom, že Peking si mezitím v MOV prosadil další olympiádu (tentokrát zimní, na rok 2022) a Soči v olympijském parku vypiplalo asfaltovou dráhu nejen pro cykloturisty či průvodcovské elektrotříkolky, ale hlavně pro prestižní závody seriálu Formule 1 (letos se tu velká cena pojede 30. září), aby pak ten údajný krach završilo již zmiňovaným nadcházejícím světovým fotbalovým šampionátem, tedy událostí komerčně ještě prestižnější a sledovanější než zimní olympijské hry.

Olympijský park a »ti druzí«

Olympijský park, zábavní park či (hvězdný) Sky Park přitom nejsou jedinými parky Soči, Adleru a okolí. Kousek od přímořské promenády a Mořského bulváru můžete navštívit i ornitologický park a o dalších 200 metrů dál je Park vědy a umění Sirius. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Jedno je tak jasné. Že kdo navštívil malé (a přesto už tehdy známé) černomořské lázeňské městečko Soči za minulého režimu, ale třeba i před dvaceti lety, ten to tady dávno nepozná. Soči se mění rychlostí ne nepodobnou architektonickým »šinkanzenům« jako Astana či Dubaj. Pokud u téhle změny za pochodu chcete být i vy, máte dvě možnosti. Buď letět z Prahy do Rostova na Donu, nebo přes Moskvu dvakrát 2,5 hodiny přímo do Adleru, kde se nachází supermoderní mezinárodní sočinské letiště. Jen počítejte s tím, že pár dní vám na poznání starých i nových klenotů cenově dostupné lokace stačit nebude. Týden je minimum!

Roman JANOUCH

FOTO - autor