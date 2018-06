Ilustrační FOTO - Pixabay

Kariérní řád učitelů znovu na scéně

Na práci začínajících učitelů by mohli ze zákona dohlížet zkušenější kolegové, a to po dobu dvou let. Usnadnil by se také vstup odborníků z praxe, kteří nemají pedagogickou kvalifikaci, do některých oblastí školství.

V novele několika zákonů to navrhla skupina poslanců ČSSD. Stejné změny navrhovala zavést bývalá Sobotkova vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL v kariérním řádů učitelů, který však poslanci nakonec odmítli.

Navrhované úpravy jsou předpokladem pro zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a pro zlepšení pracovních podmínek učitelů, píšou předkladatelé v čele s bývalou ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD) v důvodové zprávě.

»O kariérním řádu jsme v minulém volebním období hodně mluvili, uvažovali jsme o jeho podobě, ale nakonec jsme ho nepodpořili hlavně proto, že přinášel neskutečný nárůst administrativy nejen pro ředitele škol, ale také pro učitele,« řekla našemu listu stínová ministryně školství KSČM, exposlankyně Gabriela Hubáčková. Ani finanční ohodnocení nebylo podle ní nastavené tak, aby učitele motivovalo, naopak. »Současnou předlohu ČSSD ještě neznám, na první pohled vypadá dobře, ale nejdřív se s ní musím podrobněji seznámit, abych mohla reagovat konkrétněji,« dodala. Vítá však, že se o problému bude znovuý diskutovat, protože kariérní řád by byl dobrý k motivaci učitelů. »Záleží však na jeho konkrétní podobě,« podotkla Hubáčková.

Připomněla také, že loni poslankyně Marta Semelová ve Sněmovně a Václav Homolka v Senátu (oba KSČM) navrhovali více peněz pro učitele za třídnictví.

V minulém volebním období, přesněji v červenci 2017 návrh kariérního řádu učitelů, který měl podle ministerstva školství profesi zatraktivnit, u poslanců ztroskotal. Sněmovna nakonec nepřijala svou ani senátní verzi novely o pedagogických pracovnících. Navrhovanou podobu tehdy kritizovala také poslankyně Marta Semelová. Očekávání ministerstva by podle ní nemusela být naplněna a kariérní řád by zejména kvůli zvýšení administrativy nové učitele nenalákal. »Nechceme se podílet na hrátkách, které odnesou pedagogové i jejich žáci,« zdůraznila tenkrát Semelová. Sněmovní a senátní verze se lišily zejména růstem příplatků pro třídní učitele a pedagogy, kteří vykonávají některé specializované činnosti. Senátoři chtěli tyto příplatky vyšší. Zároveň ale chtěli část specializací zrušit.

Hubáčková: Vítáme, že se bude znovu diskutovat

Uvádějící učitel by měl podle novely sociální demokracie podporovat profesní rozvoj začínajícího učitele, hodnotit s ním jeho pedagogickou činnost, metodicky ho vést a seznamovat ho s podmínkami provozu školy. Dostával by za to příplatek až 3000 korun měsíčně, od září 2021 až 4000 korun měsíčně.

Odborníci s nejméně 15letou nepřetržitou praxí by se podle předlohy mohli stát učiteli odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na střední škole bez pedagogické kvalifikace. Ostatní odborníci by si museli doplnit kvalifikaci do čtyř let ode dne vzniku pracovního poměru k právnické osobě vykonávající činnost střední školy.

Novela by přinesla i další novinky, například u rozsahu přímé učitelské práce, v nároku na příplatky za takzvané přespočetné hodiny a v příplatcích třídním učitelům a pedagogům za specializované činnosti. Jim by se měly příplatky výrazněji zvýšit od září 2021, a to až na 3500 korun. »To všechno zní na první pohled moc hezky, ale dokud si předlohu neprostudujeme, těžko se můžeme podrobněji vyjádřit,« drží se opatrně zpět Hubáčková, která se zároveň netají tím, že KSČM vítá všechny kroky ve prospěch učitelů, vítá znovuotevření diskuse na toto téma.

Do školského zákona by předloha vložila ustanovení o povinnosti státních institucí vymezit podmínky diskutovaného pobytu dětí mladších tří let v mateřských školách. Občanští demokraté už dříve navrhli zrušení povinnosti školek přijímat i dvouleté děti.

(ku)