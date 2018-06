Pravidla smečky

»Ahoj, jak se jmenuješ?« vyhrkl na mě chlapeček věčně poskakující na hřišti. Udiveně jsem na něj koukla, ale maminka sedící na vedlejší lavičce mi vysvětlila, že její syn začal chodit do Montessori školky, kde si všichni tykají.

Nic zvláštního, řekla bych, kdybych si následně nevšimla dalších podivností. Chlapeček byl velmi roztěkaný. Poskakoval sem a tam, bral dětem hračky a bábovičky, aby je za chvilinku pustil, nehleděl na to, že ne každé dítě se chtělo dělit. Vše bylo jeho, vše chtěl zkusit. Ten pravý tanec ale začal, když maminka chtěla, aby šli už domů, že přijde dědeček (o tom, že se ho bez výsledku pokoušela dvakrát vysmrkat a jednou dát napít – nemluvě). Chlapeček spustil, že se mu nechce a nechce. Pak se urazil a šel napřed. A maminka bez jediného slova za ním. Remcající dítko za hřištěm zastavil starší pán, děda, a vzdorujícího caparta chytl za ruku a třepl přes zadek. Reakce? Dítě se nezačalo vztekat. Naopak ztichlo, pak čaplo dědu za ruku a s úsměvem capali domů.

Co je tedy pro dítě lepší: svoboda a volnost, nebo prosazování pravidel a hranic i za cenu občasného okřiknutí nebo plesknutí? Osobně myslím, že to druhé. Mnoho dětí takové chování ve výsledku s povděkem přijímá, protože děti ne rozumově, ale instinktivně vědí, že ten, kdo stanoví pravidla, stanoví hranice. A když stanoví hranice, znamená to, že je zná. Že ví, co je dobře a co je zle. Co je bezpečné a co nebezpečné. A nejen tedy, že ten, kdo hranice stanoví, dokáže korigovat chování dítěte. Takový člověk dokáže také dítě chránit. Před tím vším nebezpečím, které je za těmi hranicemi. Dokáže za ním stát a i o něj bojovat. A to pro dítě není otázkou omezení ve vývoji. To je naopak zaručením jeho přežití.

Připadá vám to divné? Ale taková je příroda. My lidé jsme tvorové společenští. Stavíme se na vrchol žebříčku predátorů, a to hlavně díky tomu, že jsme inteligentní a dokážeme spolupracovat. Někde pod námi jsou další šelmy. Ale člověk není třeba jako rys, který je samotář, a vychovává svá mláďata většinou ukazováním. Člověk se více podobá například vlku. Vlci žijí, jak známo, ve smečkách, ve společenstvech ne nepodobných těm lidským. A jak každý jistě ví, ve smečce funguje jasná hierarchie, kdy i to poslední štěně má své místo, zná své hranice i práva, která mu smečka zaručuje. Pokud je chce překročit, někdo ze smečky mu jasně ukáže, kde je jeho místo. Na druhou stranu pokud bude v ohrožení, postaví se za něj celá smečka. Tak, jak se jednou on, až bude velký, stavět za svá mláďata. A jen ve smečce s jasně danými pravidly a hranicemi může z malého štěněte vyrůst sebevědomý a zodpovědný vlk, třeba jednou i vůdce smečky.

Helena KOČOVÁ