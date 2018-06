Nad jedním moudrým eurounijním rozhodnutím

Tak Evropě byrokraté z Bruselu dali zas letní dárek. Rozhodli se, jakoby ve smyslu odkazu Václava Havla, nás všechny chránit před nejen dotěrnými novináři, ale i před všemi, kteří by si nás snad chtěli zobrazit. Svoboda tisku najednou je ve psí, protože chtěl-li bych zveřejnit fotografii bezdomovce na ulici anebo atlety na závodní dráze, musel bych si prý napřed vyžádat jejich písemný nebo aspoň souhlas, zda vůbec mohu zmáčknout knoflík na fotoaparátu. Nevím, zdali nové opatření cituji doslova, ale může se stát, že nějaký nespokojenec, pokud bychom si ho vyfotografovali, se obrátí na soud a »třeste se, pardálové«. Věřím ovšem, že absurdit bylo dost a záměr »bruselských myslitelů« bude brzy revokován anebo upraven. Jinak by např. v denním tisku vycházely stránky s bílými místy místo fotografií anebo s fotografiemi památek, kde čas se zastavil ještě »před Bruselem«, a to bez lidí. Televize jsou na tom stejně.

Zamyslel jsem se nad tímto tématem a napadlo mě několik otázek…

Kdybych náhodou potřeboval fotografii paní Merkelové, musel bych jí o souhlas napsat až do Berlína? Prý jde o veřejnou političku, takže její souhlas bych mít nemusel. Podobně je to například s prezidentem Trumpem, s generálem Pavlem či třeba s Kajínkem. S kardinálem Dukou to může být jinak, protože ne pro nás všechny je veřejným činitelem, stejně jako se starostou Prahy 6 Kolářem, dotesávajícím tabulku s prohřešky maršála Koněva do kamene podstavce, na němž maršálova socha stojí…

Také sportovců by se to nemuselo týkat. Jsou přece veřejnými činiteli. Nebo jen státní funkce se budou napříště týkat slov »veřejný činitel«? A herců? Mohou mě nebo list, který zastupuji, za to, že si je vyfotografuji, jak jdou po ulici či při nějakém divadelním představení, žalovat? Musím i k nim přijít v úklonu a předem jim sdělit, že mám u sebe fotoaparát či chytrý telefon a že by náhodou mohl spustit?

Ale co dál? Potřebuji například k jednomu článku jako ilustraci pražské Václavské náměstí s Národním muzeem. Stále je na něm plno lidí. Zmáčknu-li spoušť fotoaparátu, musím si dávat pozor, aby na snímku nebyli žádní? Ale jak to udělat? Megafonem všechny požádat, aby se na vteřinu schovali do přilehlých obchodů? Češi česky budou rozumět, možná že i další návštěvníci, pokud tak učiním »světovou řečí«, tedy angličtinou, ale k nám jezdí lidé až z Hokaido a z Brazaville a ti třeba americkou angličtinu nemusí, co pak?

A co třeba obraz? Malíř nakreslil paní XY. Mně se jeho styl líbí. Abych měl doma uvedený portrét, nafotografuji si ho. Musím předem žádat zobrazenou osobu, aby můj záměr odsouhlasila? Ale, bude-li tou osobou žena vskutku neznámá, kterou malíř v opojení namaloval, a pak mu zmizela z obzoru? Co když se ona žena najednou objeví a dodatečně mě bude žalovat? Budu odsouzen k tomu, abych do konce svých dnů jí platil? Anebo se vykoupím tím, že udělám, co malíř nestihl?

Je tu však i jedno řešení. Fotografovat jen zezadu (ale pozor před výrazným pozadím zvláště ženským, to by pak mohlo jít i o »sexuální obtěžování«) anebo rozmazat postavy. Bude to kouzelný pohled na rozostřené snímky či alespoň jejich obličeje. Ale jinak: Ať žije Unie!

Jaroslav KOJZAR