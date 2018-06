Ilustrační FOTO - Haló noviny

KDU-ČSL chce schůzi kvůli dávkám na bydlení

Lidovci požádali o svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli připravovaným změnám u vyplácení příspěvku a doplatku na bydlení. Chtějí přimět ministerstvo práce k odložení záměru, který by podle nich zvýšil riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů.

Žádost o svolání mimořádné schůze podepsalo přes 40 zákonodárců z klubů KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09 a Starostů. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) musí jednání svolat do deseti dnů. Poslanec Jan Čižinský se pokusil zařadit problém příspěvků na bydlení na páteční jednání Sněmovny, neuspěl však. Už tehdy avizoval, že nebude-li jeho návrh schválen, požádá o svolání mimořádné schůze. Uvedl, že podle nových pravidel by dosáhlo na dávky méně lidí. Příspěvky by se navíc neměly valorizovat, neboť podle ministerstva již ceny bydlení nerostou. Doplatky na bydlení by se nově měly vypočítávat pouze z průměrných cen nájmů v obecních bytech, zatímco nyní se do průměru započítávaly i komerční nájmy, jež jsou vyšší. Ministerstvo podle něj tvrdí, že by se lidé, kteří na dávky nedosáhnou a hrozí jim ztráta bydlení, měli stěhovat do obecních bytů. Těch ovšem obce nemají dost.

(ku)