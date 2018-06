Ministerstvo versus venkov

Program rozvoje venkova byl nadějí pro všechny, kteří na venkově žijí, podnikají a chtějí jej zachovat i pro další generace. I za dobrým úmyslem se může skrývat nějaký ten háček. NKÚ hovoří ve své zprávě o tom, co mnozí poznali na své kůži. Podpora malých a středních podniků vázne, či se zcela vytratila. Dotace putují převážně do velkých celků a to je chyba, která venkovu nepomáhá. Malé podniky nezvládají plnění složitých dotačních podmínek.

Pravidla je třeba urychleně změnit. Ministerstvo zemědělství kritiku neuznává. Tvrdí, že nikdo nebyl zvýhodňován. Exministr Jurečka by si měl sáhnout do svědomí, zda bylo vše za jeho úřadování v pořádku. Realita bývá zpravidla jiná, než pohled z okna ministerské kanceláře. Obcím a malým firmám, které se rozhodly vrátit k životu skomírající venkov, je třeba pomoci a to co nejdříve. Jinak se místo životem kypících vesnic dočkáme jakýchsi skomírajících skansenů. Věřme tedy, že ministerstvo zemědělství najde urychleně odpovídající přístup k potřebám malých a středních podnikatelů z venkova.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně Parlamentu ČR za KSČM a předsedkyně Rozpočtového výboru PS PČR