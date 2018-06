Každý člověk má právo na vlastní názor

Po republice jsme mohli zaznamenat protesty proti Andreji Babišovi, prezidentu Zemanovi i KSČM. Tyto demonstrace provázel i kulturní program. Je tedy otázkou, zvláště v Praze, kolik lidí se přišlo podívat na umělecká vystoupení a kolik bylo cizinců. Když se zamyslíme nad současným děním, lze konstatovat následující. Prezident má ústavní právo jmenovat podruhé do funkce premiéra Andreje Babiše. Koneckonců se ANO stalo vítězem voleb. Když se podrobněji podíváme na program, který toto hnutí prosazuje je v mnoha bodech shodný s programem KSČM, ať už se jedná o navýšení důchodů, zvýšení platů sester v nemocnicích, zdanění církevních restitucí, úpravy jízdného pro studenty a seniory či prosazování zvýšení financí pro školství.

Některé výkřiky, že si Babiš koupil důchodce, jsou opravdu tristní. Bylo by možná dobré, aby se představitelé pravicových stran, jako je ODS a ,,lidumilné“ KDU – ČSL a jejich představitelé, pokusili žít za průměrný důchod. Možná by zjistili, že je to někdy, zvláště je-li důchodce nemocen a doplácí za léky, zcela nemožné.

Česká republika bezpodmínečně potřebuje vládu, která bude mít podporu. Samozřejmě i tato podpora bude pouze do té doby, pokud s kroky vlády bude možné souhlasit a budou prospěšné pro občany této země. Současný stav i pro zahraničí symbolizuje určitý stav nestability. Je třeba také vnímat, že o podpoře hnutí ANO rozhodli občané v řádných demokratických volbách. V tom případě je třeba si uvědomit, že každý z nás má prostřednictvím voleb možnost rozhodovat o tom, jakým směrem se bude Česká republika ubírat. Nevyužít tohoto práva a pouze následně kritizovat a protestovat je velmi nekoncepční.

KSČM bude i nadále prosazovat svůj volební program, který se skládá z reálných požadavků a snahy o zlepšení kvality života občanů. Doufejme tedy, že v komunálních volbách svůj názor vyjádříme co největší účastí a podpoříme ty kandidáty, které skutečně známe, a dá se předpokládat, že jejich slova nejsou pouze planými sliby.

Emil PERNICA, vedoucí kandidát za KSČM do Zastupitelstva města Blansko