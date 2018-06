NATO v novém komplexu za miliardu eur

Místo aby útočný vojenský pakt NATO, relikt studené války, zrušili, postavili mu nové království... Nová centrála paktu NATO stojí na okraji Bruselu jen přes rušný bulvár od dosavadního ústředí, kde NATO sídlilo od roku 1967. Kontrast mezi oběma areály je ale obrovský. Z nepřehledného a průběžně rozšiřovaného bludiště mnohdy prozatímních a nyní už často sešlých budov se tisíce diplomatů, vojáků a zaměstnanců centrály stěhují do moderního proskleného komplexu, který na severovýchodě belgické metropole za více než miliardu eur rostl od roku 2010...

Spíše k letišti než k velké kancelářské budově přirovnává novou centrálu nejsilnějšího vojenského spojenectví světa Camille Grand, zástupce generálního tajemníka NATO pro obranné investice. »Byl to jeden z nejkomplexnějších stavebních projektů nejen pro alianci, ale vůbec v Evropě. Máme velké bezpečnostní požadavky, neuvěřitelně vysokou potřebu ochrany proti počítačovým útokům,« připomněl poněkud zvláštní (ne)souvislost s takovým stěhováním.

Z 15 štváčů bezmála dvojnásobek

Pakt je mezi mezinárodními organizacemi výjimečný tím, že všechny delegace členských zemí působí společně v jednom areálu. Aliance se od roku 1967, kdy se do Bruselu přestěhovala z Paříže, rozrostla z 15 na nynějších 29 členů. Společně s jejich diplomaty a vojáky jsou na místě také zástupci skoro 20 partnerských států.

Většina z 1500 členů národních delegací, okolo 1700 aliančních vojenských a civilních zaměstnanců a asi 650 pracovníků různých agentur NATO je nyní už přestěhována do nových kanceláří. Prostoru mají v budově, která půdorysem připomíná propletené prsty, o 80 % více než ve starém velitelství. Oněch 250 000 m2 kancelářských ploch bude společně s moderním komunikačním i dalším vybavením podle Granda alianci v následujících letech rozhodně stačit (ještě aby ne...). Jako poslední se přesune rozsáhlé zastoupení Spojených států (jak jinak...) a tím bude tato od března trvající neobvyklá a do detailů naplánovaná alianční »operace« 14. června oficiálně ukončena.

Room Two

V praxi však hlavní stěhování musí skončit ještě o něco dříve, tedy právě dnes. Budovu a její do tmavých tónů laděný jednací sál, vybavený nejmodernější technikou, totiž bude 11. a 12. července čekat výrazná zatěžkávací zkouška v podobě summitu. Zasedání se konají v novém sále, náhradě za s nostalgií opouštěného »Room One« starého ústředí. Tamní bleděmodré a béžové stěny jsou v novém a větším jednacím sále nahrazeny luxusněji a vážněji působícím tmavým dřevěným obložením, jedné ze stran místnosti dominuje nasvícený alianční symbol růžice kompasu. Stůl už nyní nebude zcela kulatý, zástupci jednotlivých zemí však budou dál sedět podle anglického abecedního pořádku.

Caton by se divil

Zachovány ale i v novém sále zůstaly malé vlajky členských zemí na zdi za křeslem generálního tajemníka paktu (který v mládí proti paktu opakovaně demonstroval a i jinak brojil) i latinské motto »Animus in consulendo liber«, zdůrazňující význam jakéhosi svobodného ducha při rozhodování (v nesvobodné organizaci?) a připisované římskému politiku a filozofovi Marcu Porciovi Catonovi.

Šéfové států už v nové budově jednali vloni v květnu, kdy ji pakt slavnostně převzal od belgického státu. Její reálné dokončení se ale asi o 18 měsíců zdrželo a tak běžný provoz začal v nových prostorách až letos na jaře. Prvními zástupci vlád členských států NATO v moderní centrále budou brzy ministři obrany.

Zatímco páteří staré centrály byla nepříliš široká chodba propojující budovy národních delegací s dalšími prostorami, plní v novém komplexu stejný úkol tzv. agora. Architekti z britského studia SOM a belgického Assar centrální prostor dlouhý skoro 250, široký 45 a vysoký 32 metrů navrhli cíleně jako místo vzájemného setkávání těch, kdo v NATO pracují, i stovek každodenních návštěvníků.

Prsty krvavého komplexu

Jednotlivé »prsty« komplexu s kancelářemi totiž nejsou vzájemně přístupné jinak než právě cestou přes centrální prostor. Denně tak podle odhadů lidé v budově pracující budou muset ujít okolo šesti kilometrů. Je hezké, že se kvůli bezpečnosti »ctihodná« organizace tak stará o fyzičku svých lidí... Pravda, cestou se mohou zastavit v samoobsluze..., ale i bance, knihkupectví, u holiče či v největší belgické kavárně americké sítě Starbucks.

Český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý připomněl, že dosavadní centrála byla původně jen provizorním řešením, které nakonec vydrželo přes 50 let (a stačilo). »Byli jsme tam v jednom koutě docela daleko od těch jednacích místností i delegací zakládajících členů, je to velký rozdíl,« řekl ve své nové kanceláři s výhledem právě na centrální agoru nového komplexu. »Jsme si blíže, než jsme byli před tím. A má to pozitivní dopad, protože takové ty neformální konzultace a denní potkávání na chodbách, ohromně zlepšují komunikaci mezi námi a výměnu informací,« podotkl. Tak snad to přispěje i k brzkému pochopení ohledně zbytečnosti celé organizace...

(rj, čtk)