Nezkracujte život mazlíčků obezitou!

Říká se, že láska prochází žaludkem. U mnohých chovatelů a jejich mazlíčků to platí dvojnásob. Jenže taková láska může i zabíjet. Nebo alespoň život zvířatům výrazně ztěžovat. Navíc vydatná strava v nemalém množství na straně jedné a nedostatek pohybu na straně druhé, je problémem i mnoha páníčků, natož jejich svěřenců. Jenže zatímco je člověk za své zdraví zodpovědný sám, zvíře zodpovědnost přijmout nedokáže. Tu by měl mít majitel. Nevhodným krmením a nedostatkem pohybu totiž může své kočce nebo psovi více ublížit, než ho potěšit.

O tom, že je obezita největší hrozbou lidstva, se mluví již roky. Vyšší než normální hmotnost má podle dat WHO (z roku 2014) 52 % světové dospělé populace. Nárůst obezity je zaznamenán ve všech zemích a od roku 1980 se výskyt obezity více než zdvojnásobil. Stejně tak obezita psů a koček je celosvětovým problémem a její výskyt strmě stoupá. Odhaduje se, že přibližně polovina psů a koček trpí nadváhou či obezitou, za posledních 10 let se počet zvířat s nadváhou vyšetřovaných veterináři zvýšil o 170 % u koček a 160 % u psů.

Obezita přichází pozvolna

V České republice trpí nadváhou a obezitou až 40 % psů a koček, ale podíl může být i podstatně vyšší, protože u nás chybí oficiální monitorovací studie. Hlavní příčinou obezity je přebytek denního příjmu energie v potravě oproti dennímu výdeji energie. V důsledku této nerovnováhy dochází k nadměrnému hromadění tělesného tuku. Zvířata s nadváhou přesahují svou optimální váhu o 15 %, zvířata s obezitou o 30 %.

Mnozí majitelé psů a koček často nevidí nebo nechtějí vidět, že jejich mazlíček má nějaké to kilo navíc. Přibývání na váze je postupné a většinou tak pomalé, že změnu téměř nevnímají. Obezitu však není možné brát na lehkou váhu, protože se jedná o závažnou nemoc s mnoha zdravotními riziky. Od nemocí pohybového aparátu, srdeční a cévní onemocnění, dýchací potíže, kožní choroby nebo zvýšený výskyt cukrovky. Ve výsledku tak může obezita i výrazně zkrátit život mazlíčka.

Přitom již při pořízení mazlíčka je vhodné vědět, k jakým nemocem je dané plemeno náchylné, včetně obezity. Na ně trpí například plemena psů jako např. retrívr, kokršpaněl, jezevčík, rotvajler a koček např. domácí, mainská mývalí, britská, perská.

Je můj mazlíček obézní?

Ačkoli je nadváha a obezita domácích mazlíčků poměrně citlivým problémem, není možné schovávat před ním hlavu do písku, je třeba postavit se k němu čelem. Jak poznat, že je situace vážná? »K určení nadváhy je třeba zohlednit řadu kritérií, ale osvědčily se mi tři kroky, které provádím společně s majiteli zvířat – prohlédnout, prohmatat, zvážit. Pohledem zkontrolujeme, zda je zřetelný pas. Zvíře by se mělo v oblasti pasu při pohledu z vrchu i z boku zužovat. Pohmatem hrudníku zjistíme, zda lze lehce nahmatat žebra, a odhadneme množství tuku na žebrech a kolem páteře. Váha pak určí základ pro snižování nadbytečných kilogramů,“ říká veterinářka Anna Podratzká z Veterinární kliniky Donovalská.

Psi ukládají většinu tuku do podkoží v oblasti hřbetu, beder, křížové kosti a v dutině břišní. Kočky ukládají většinu tuku také podkožně, ale na rozdíl od psa je to zejména ve spodní části břicha, ve tvářích a rovněž v dutině břišní. Zjištění nadváhy by mělo být varovným signálem, na který je třeba ihned reagovat. V žádném případě není vhodné přehlížet první příznaky nadváhy a čekat až na rozvinutí obezity.

Každé kilo navíc je problém

Zdravé zvíře má podstatně lepší kvalitu života než obézní. Rizikovými faktory, které přispívají ke vzniku obezity, jsou omezení pohybu zvířete způsobené celodenním pobytem v domě, soustavné překrmování, ale i stárnutí a kastrace. Protože obezita zhoršuje jeho kondici, dochází k úbytku svalové hmoty. V důsledku toho se zvyšuje bolestivost kloubů a vazů, což vede k omezení pohybu. A začarovaný kruh je uzavřen! Péče o obézního mazlíčka je značnou zátěží i pro rozpočet jeho majitele. Léčba zdravotních problémů, vzniklých v důsledku obezity, je poměrně nákladná. Například operace prasklého zkříženého vazu se pohybuje mezi 10 – 20 tisíc Kč, léky proti bolesti při léčbě artrózy kyčlí nebo loktů činí 3 tisíce Kč/3 měsíce a inzulinová léčba cukrovky u koček přijde na 2 tisíce Kč/3 měsíce.

Program hubnutí

Pokud už zvíře nadváhu nebo dokonce obezitu má, je třeba zahájit komplexní program hubnutí, při němž musí jít ruku v ruce zvýšená spotřeba energie se snížením příjmu kalorií. Se správným nastavením redukčního programu nejlépe poradí veterinární lékař, který jednak vypočítá, kolik by mělo zvíře zhubnout a dále pak doporučí vhodné krmivo a jeho dávkování. Hubnutí by mělo být postupné, trvající asi 3 až 4 měsíce a úbytek na váze by podle nejnovějších studií neměl přesáhnout 2 % tělesné hmotnosti týdně. Pokud by k ubývání na váze docházelo příliš rychle, nadváha by se po ukončení programu hubnutí pravděpodobně opět vrátila. Během redukčního programu je vhodné v pravidelných intervalech navštěvovat veterinárního lékaře, který bude na základě úbytků váhy upravovat dávkování krmiva. Velmi důležitou složkou programu hubnutí je pravidelný pohyb se zvyšovanou intenzitou, pokud to neodporuje zdravotnímu stavu zvířete. Doporučuje se chodit na delší procházky, se psy běhat a kočky motivovat k různým hrám. Pro psy s artritidou je vhodné plavání, které tolik nezatěžuje klouby.

Spolupráce celé rodiny

Do programu hubnutí je třeba zapojit celou rodinu. Všichni členové domácnosti se musí ubránit jakémukoli přikrmování a podávání pamlsků, zejména v případech, kdy se je zvíře snaží vyloudit. »Žebrání zvířat je běžné, ale často si ho mylně vykládáme,« upozorňuje veterinární lékařka Bosáková. Podle studie Satiety připouští 3 z 5 majitelů zvířat, že jejich domácí mazlíček žebrá buď neustále, nebo přinejmenším často. Pokud je navíc zvíře odměňováno i pamlsky z lidské kuchyně, je na problémy snadno zaděláno.

Chovatelé by si měli uvědomit, že v mnoha případech se však nesnaží získat jídlo nebo pamlsky, ale dožaduje se pozornosti. K rozvoji obezity tak může přispět neznalost přirozeného chování zvířete. Například snaha koček o kontakt s majitelem je často mylně vysvětlována jako projev hladu a žebrání o jídlo. Přitom kočky nemají potřebu sociálního setkávání a komunikace během krmení. »Když se váš domácí mazlíček začne dožadovat pozornosti, nesahejte rovnou po pamlscích, nebo dokonce dobrotách z ledničky, ale pohrajte si s ním, pohlaďte ho, vykartáčujte mu srst nebo jděte na procházku,« říká veterinářka Markéta Bosáková a doplňuje: »Pokud už není zbytí, odeberte granule z odvážené denní dávky nebo sáhněte po nějaké zdravé alternativě pamlsků, např. kousku mrkve nebo cukety, plátku banánu či nesolených rýžových krekrech, rozlámaných na kousky. Pamlsky by však neměly přesáhnout 10 % denního příjmu kalorií.«

Čím krmit?

Ke snížení kalorického příjmu vedou dvě cesty - nadále používat původní krmivo ve sníženém množství, nebo zvolit speciální krmivo se sníženým kalorickým obsahem určené k hubnutí. »První možnost nedoporučujeme, protože snížením krmné dávky může dojít k nezdravému hubnutí, které je způsobené nedostatkem nezbytných živin (aminokyselin, vitamínů, minerálních látek),« vysvětluje veterinární lékařka Podratzká a doplňuje: »Běžná krmiva jsou namíchána tak, aby při normální krmné dávce obsahovala odpovídající množství kalorií i nezbytných živin. Pokud je tato dávka výrazně snížena, může dojít k úbytku svalů a poruchám, které jsou způsobeny nedostatkem potřebných výživných látek. Naopak krmiva určená k hubnutí mají menší kalorický obsah a vyšší množství esenciálních živin.« V ideálním případě by pes měl být krmen ve 2 až 4 dávkách a pro krmení by měl být určen pouze jeden člen domácnosti. Tak vzniká kontrola nad tím, aby ostatní členové domácnosti psa nepřikrmovali.

Jak je udržet v kondici?

Když už jste společně se svým psem či kočkou urazili dlouhou cestu shazování nadbytečných kil, je zapotřebí ideální váhu i udržet. Po ukončení diety zvolte takové krmivo, díky kterému zamezíte tzv. jo-jo efektu. Krmivo by mělo obsahovat nižší množství tuku a vyšší množství bílkovin a vlákniny než to původní, přičemž by mělo zabezpečit i dostatečnou sytost. Nejen potrava je důležitá. Nezapomeňte proto udržovat správné návyky, které si vaše kočka nebo pes osvojili během diety. Procházky, hry, různá cvičení, žádné tučné pamlsky a laskominy by měly zaručit, že váš pes nebo kočka znovu nepřibere. Pokud však zjistíte, že zvíře opět přibírá na váze, neváhejte a poraďte se s veterinářem. Vždyť obezita je závažná choroba, kterou není radno podcenit.

Veterinární dieta Royal Canin Satiety

Výsledky klinické studie, během níž byla po dobu 3 měsíců podávaná zvířatům (926 psů a 413 koček) krmiva Satiety, prokázaly účinné snižování váhy a omezení projevů žebrání. U 97 % zvířat došlo ke snížení váhy a významné úbytky váhy byly zaznamenány již po dvou týdnech. Dále bylo zjištěno, že dieta Satiety pomáhá regulovat projevy žebrání u 82 % zvířat. »Největším přínosem této diety je, že zvířata s ní nehladoví. Obsahuje slupky jitrocele vejčitého (psyllium), což je vláknina, která velmi dobře váže vodu, a to až do 10násobku své hmotnosti. Díky vyšší viskozitě reguluje vyprazdňování žaludku a posiluje pocit sytosti tím, že reguluje vstřebávání živin ve střevě,« vysvětluje Markéta Bosáková, veterinární lékařka ze společnosti Royal Canin a doplňuje: »Zvířata proto mají pocit sytosti a spokojenosti i mezi krmením.«

Aby při snižování hmotnosti nedocházelo ke ztrátě svalové hmoty, má dieta Satiety zvýšený obsah bílkovin. Tato ochrana netučné tělesné hmoty vede také k tomu, že snížení hmotnosti je dlouhodoběji udržitelné. Obsah minerálních látek a vitamínů je v té dietě Satiety zvýšený na 200 % doporučené denní dávky, aby úbytek energie byl správně kompenzován. Jedná se o kompletní krmivo, takže není problém jej používat dlouhodobě. Více informací na www.royalcanin.cz

Helena KOČOVÁ