Ilustrační foto - wikimedia commons

Z Bajkonuru odstartovala loď se třemi novými členy posádky ISS

Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu dnes odstartovala raketa Sojuz-FG, která úspěšně vynesla na oběžnou dráhu ruskou loď Sojuz MS-09 se třemi novými členy posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Jsou jimi Rus Sergej Prokopjev, Američanka Serena Auňónová Chancellorová a německý astronaut Evropské kosmické agentury (ESA) Alexander Gerst.

Kosmická loď by podle plánu měla na orbitálním komplexu přistát po dvoudenním obíhání kolem Země v pátek kolem 15:00 SELČ. Připojí se k modulu Rassvet ruské sekce stanice, do níž by měli nově příchozí přejít o dvě hodiny později.

Prokopjev, Auňónová Chancellorová a Gerst se připojí ke stávajícím třem obyvatelům ISS. Aktuální velitel stanice Američan Drew Feustel a letoví inženýři Američan Richard Arnold a Rus Oleg Artěmjev jsou na oběžné dráze od 21. března. Nová trojice stráví ve vesmíru obvyklých šest měsíců.

Sergej Prokopjev, kterému je 43 let, a o rok mladší Serena Auňónová Chancellorová letí do vesmíru poprvé. Alexander Gerst, který je stejně starý jako jeho americká kolegyně, se na oběžnou dráhu vydává podruhé. Na ISS už šest měsíců pobýval v roce 2014, kdy také absolvoval svou první pracovní směnu vně orbitálního komplexu.

(čtk)