Ilustrační FOTO - Pixabay

Proti pesticidům

Vláda v demisi schválila Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v ČR do roku 2022. Chce snížit do roku 2020 zbytky pesticidů v potravinách rostlinného původu o desetinu.

V roce 2016 bylo podle materiálu vlády 55,5 procenta odebraných českých vzorků zemědělské produkce pozitivní na zbytky pesticidů nebo jejich metabolity. Ze 131 pozitivních vzorků čtyři překročily maximální povolené limity. Ministerstvo zemědělství proto chce provádět osvětu ohledně šetrného užívání přípravků na ochranu rostlin a věří, že situace se bude rychle zlepšovat, protože dávkování dovolených látek obsahujících pesticidy podle průzkumu rychle klesá.

U vod je situace odlišná. Jak loni vládu informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP), problém s přípravky se týká podzemních vod, jejichž kvalita se v roce 2016 zhoršila. Nadlimitní hodnoty některé ze sledovaných látek, kam patří nejen pesticidy, odborníci naměřili u 86,8 procenta sledovaných vrtů a pramenů. Jednou z příčin je pěstování řepky a kukuřice, ke kterému se používají takové druhy pesticidů, které do podzemních vod proniknou snáz než ty spojené s pěstováním obilnin.

MŽP by mělo vypracovat novelu vyhlášky, podle které by mělo být v ochranných pásmech vodních zdrojů více podporováno ekologické zemědělství. Měla by se také připravit legislativní úprava stříkání přípravků podél dopravních komunikací a na nezemědělské půdě, aby se omezila kontaminace vod.

(ste)