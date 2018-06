Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda chce povinné integrační kurzy pro cizince

Povinnost absolvovat integrační kurz a možnost zavést kvóty pro vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výdělečné činnosti v ČR obsahuje návrh novely cizineckého zákona, který schválila vláda.

Cizinci by měli absolvovat kurz do jednoho roku od příjezdu do země. Cílem kurzů je podle ministerstva vnitra to, aby byla integrace zahájena včas. Cizincům to má pomoci orientovat se v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami ČR i EU.

Kurzy by se měly konat v Centrech na podporu integrace cizinců, které budou ve všech krajích. Nyní takové zařízení chybí ve středních Čechách. Náklady na zavedení kurzů, jejich poskytování do roku 2020, provoz center a výstavbu jednoho nového centra podklady pro vládu odhadují na 142 milionů korun.

Případné zavedení kvót pro ekonomické migranty vnitro zdůvodňuje přetížeností zastupitelských úřadů v zahraničí, které povolení vyřizují. Za poslední tři roky se počet žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění za účelem zaměstnání ztrojnásobil ze zhruba 3000 žádostí podaných v roce 2014 na více než 9000 podaných v roce 2016. Za první tři čtvrtletí loňského roku pak bylo žádostí 13 500.

(ste)