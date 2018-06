Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babiš podruhé premiérem

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše podruhé premiérem. Babiš poté složil premiérský slib.

Zeman po jednání požádal Babiše, aby mu v přiměřené době předložil návrh na složení vlády, aby se mohl s jeho členy seznámit. Popřál mu, aby tentokrát získal důvěru Poslanecké sněmovny. Prezident nevyloučil, že nový kabinet by mohl být jmenován koncem června. Hlasování o důvěře by pak očekával v první či druhé dekádě července. Babiš už dříve řekl, že chce před poslance se žádostí o důvěru předstoupit zhruba za měsíc, hlasování o důvěře by se podle něj mohlo uskutečnit do 11. července. Doplnil, že počká na výsledek vnitrostranického referenda ČSSD, které skončí 14. června, poté požádá Zemana o termín schůzky. Se sestavením vlády bude chtít následně spěchat.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip poblahopřál šéfovi ANO ke jmenování a vyjádřil naději, že nově vzniklá vláda bude po všech stránkách lepší a úspěšnější než Babišův první kabinet. »Gratuluji panu Andreji Babišovi ke druhému jmenování předsedou vlády. Doufám, že bude mít šťastnější ruku při výběru ministrů do nové vlády a bude možné ji do budoucna podpořit,« uvedl Filip.

Zeman jmenoval Babiše předsedou vlády ještě před skončením vnitrostranického referenda v ČSSD. Prezident tak ustoupil od svého dřívějšího požadavku, aby mu Babiš před druhým jmenováním garantoval, že bude mít ve Sněmovně většinu. Předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) v tom nevidí problém. »Nic překvapujícího, prezident má ústavní právo jmenovat i napodruhé Andreje Babiše premiérem. Zda jím složená vláda dostane podporu, uvidíme. Vláda bez důvěry je však pro republiku i zahraničí známkou nestability země,« uvedla Vostrá. Od posledních sněmovních voleb uplynulo 228 dní. Tak dlouho ještě povolební vyjednávání vedoucí k vládě s důvěrou v ČR netrvala.

První Babišova vláda, do níž nominovalo členy pouze ANO, nezískala v lednu důvěru Sněmovny. Podporu vzniku nového kabinetu chce Babiš získat i od KSČM. Předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik věří, že stranické orgány tento postup doporučí. »Naše země potřebuje urychleně stabilní, respektovanou vládu s důvěrou. To je pro nás prvotní. KSČM toho v posledních 28 letech hodně odpracovala a nyní může sklízet pomyslné ovoce. Věřím, že přispěje k tomu, že nová vláda vznikne a bude pracovat ve prospěch občanů,« řekl Kováčik.

O tom, jak bude nová vláda vypadat personálně a jak moc se bude podobat té stávající, však jasno stále není. Ministři v demisi prý zatím s nově jmenovaným premiérem o svém případném působení v nové vládě nemluvili. Babiš s nimi chce mluvit až po vyhlášení výsledků vnitrostranického referenda ČSSD.

Podle vicepremiéra a místopředsedy hnutí Richarda Brabce je na personální otázky ještě čas. Novinářům řekl, že o nich zatím nejednalo ani širší vedení ANO. Sám má zájem pokračovat v čele ministerstva životního prostředí. Uvítal změnu názoru Dana Ťoka (za ANO), který po jistém váhání potvrdil, že chce v novém kabinetu rovněž být.

Zdá se pravděpodobné, že pokračovat ve funkci bude ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). »Neřekl mi, že bych pokračovat neměla,« komentoval své hovory s Babišem na toto téma.

Skončí takřka jistě ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), její křeslo má připadnout podle dohody sociální demokracii, která do vlády nominuje Petra Krčála. Ze stejného důvodu končí ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr zemědělství Jiřím Milek, ministr kultury Ilja Šmíd a ministr zahraničí Martin Stropnický.

Bez komentáře nechala dotaz na své další angažmá ministryně obrany v demisi Karla Šlechová (za ANO). V roli ministra školství by chtěl pokračovat Robert Plaga (za ANO). Odchod naopak již před časem ohlásil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

