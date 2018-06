Podivná hra Ukrajinců

Povolání novináře je náročné, nevděčné a velmi rizikové. Jméno ruského novináře Arkadije Babčenka skloňovala v posledních dnech v různých souvislostech všechna možná média. Ukrajinská tajná služba totiž za účelem zabránění jeho vraždy a odhalení pachatele zinscenovala jeho smrt a následné »zmrtvýchvstání«. Z plánování likvidace nepohodlného žurnalisty pak obvinila Ruskou federaci. Tento postup zpochybňují a kritizují jak Reportéři bez hranic, tak Mezinárodní organizace Výboru na ochranu novinářů, která postupy Kyjeva označila za bezprecedentní a požádala úřady, aby vysvětlily důvody takto drastických opatření.

Babčenko se zřejmě nechtěně stal loutkou v rukách ukrajinské zpravodajské služby, která bez přesvědčivých důkazů oznámila celému světu úspěšnou akci, na jejímž konci je zachráněný novinář i údajný vrah najatý Ruskem.

A o co jde v této věci skutečně? V první řadě o to, zda občan přijme jakoukoli zprávu a bude ji akceptovat v plné šíři, a to i při absenci i toho nejmenšího důkazu. To ostatní se teprve ukáže.

Každý pod pojmem pravda vidí něco jiného. V této souvislosti se nabízí otázka kdo, proč a proti komu vede hybridní válku. Odpověď není jednoduchá. Názor si ale každý musí udělat sám.

Martin MAREŠ, kandidát KSČM na primátora Karlových Varů