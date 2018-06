Tak se zase demonstrovalo…

Tak máme za sebou zase jednu vlnu demonstrací. Tentokrát v souvislosti se včerejším druhým jmenováním Andreje Babiše premiérem. Kameramani a fotografové »nezávislých« médií si v úterý v podvečer div nelehli na zem, aby se jim povedlo opticky znásobit počty demonstrantů, a na pódiu exhibovali tzv. demokraté. Němcová, Pospíšil, Ferjenčík, Fischer…

Ano, každý má právo v demokratické společnosti na svůj názor, a ten může projevit i v ulicích. O tom žádná. Ovšem pražská kavárna pokračuje v jediném, co zvládá na jedničku: v nálepkování. Každý, kdo s ní nesouhlasí, je nedemokrat, fašista, extrémista – a bůhví co ještě. Budiž, zvykli jsme si. Ostatně, účast Miroslavy Němcové či Jiřího Pospíšila jasně vypovídá o »kvalitě« i režii proběhlých demonstrací.

Zastavil bych se však u jiného faktu. Protestovalo se proti třem styčným momentům. 1. Proti jmenování trestně stíhaného premiéra. Pomineme-li, že v každém právním státě existuje presumpce neviny, nezbývá než se zeptat: opravdu občanům Babišovo stíhání, oznámené již před parlamentními volbami, natolik vadilo, že mu dali skoro 30 procent hlasů? 2. Proti prezidentu republiky. To je takový evergreen. Kdyby kalouskovci a spol. Zemana neměli, museli by si ho snad vymyslet. Je potřeba znesvéprávnit tři miliony voličů, kteří mu v lednu letošního roku dali svůj hlas. Víc k tomu netřeba dodávat. 3. Proti faktu, že nová vláda má stát na podpoře komunistů. Když si odmyslíme trapná slova mladého skoropolitika Ferjenčíka o »trafikách« pro KSČM, která jsou takřka na žalobu (ale vzhledem k tomu, co Piráti již přes půl roku vypouštějí v parlamentních lavicích i mimo ně ze svých úst, nejde o nic vymykajícího se heslu o tom, že »mlčeti zlato«, které v jejich případě třeba tesat do kamene), nelze se nepozastavit nad vůlí oněch antikomunisticky naladěných pouličních demonstrantů. Dámy a pánové z Václavského náměstí a jiných shromaždišť, vy skutečně myslíte, že růst mezd, valorizace důchodů, ochrana přírodního bohatství, bytová výstavba či zastavení růstu nájemného jsou takovým zločinem? Jdou skutečně komunisté ve svých požadavcích na vítěze voleb proti zájmům většiny občanů?

Ale kdepak! Možná proti zájmům církve, která by nejraději bohatla jako ve středověku.

Pochybuji však, že o tom, co skutečně KSČM prosazuje, demonstranti vědí. Jinak by se raději v horkých dnech opalovali někde u rybníka. Anebo je to celé ještě úplně jinak…?

Petr KOJZAR