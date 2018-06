Svědectví amerických veteránů

Pozoruhodná třídenní konference proběhla koncem května na prominentní americké University of Notre Dame. Sešla se tu stovka veteránů válek ve Vietnamu, Iráku a Afghánistánu. Akademicky je zaštítil Krocův institut mírových výzkumů. Vystoupili i aktivisté civilních hnutí proti válce, rasismu a vojenské šikaně. A také představitelé vietnamských protiválečných struktur a institucí, koordinujících řešení následků americké agrese.

Zazněla očitá svědectví, která by náramně prospěla věřícím v »přepsané« dějiny. Například z úst Roberta Chenowethe, seržanta technické obsluhy válečného letectva. Padl do zajetí za památné ofenzívy Tet na prahu roku 1968. Během pěti let, které v něm strávil, tu založil a vedl i mírový výbor. Ten dokázal pro veřejné výzvy ukončit brutální agresi proti svrchované zemi i řadu dalších amerických válečných zajatců. Chenoweth se vysmál i žvástům o jejich »komunistické indoktrinaci«: »Prostě nám jenom přibližovali tisícileté vietnamské dějiny.« Na jiné téma stěží zadržoval slzy: »Jíst nám dávali víc než dvakrát větší dávky, než příslušníkům vlastních bojových útvarů.«

Účastníci zhlédli i nový filmový dokument Connie Fieldové Ten, co nemlčel o My Lai. Je o pilotovi vrtulníku Hughu Thompsonovi, který americké vojáky vraždící stovky bezbranných vesničanů, hlavně žen, dětí a starců, zastavil až tím, že svůj stroj zvedl ze země a vypálil výstražné kulometné dávky těsně nad jejich hlavy. Slovo si vzal i J. J. Johnson, jeden z vůbec první známé trojice odvedenců do Vietnamu, kteří odmítli nastoupit službu. Odnesli to třemi roky za mřížemi.

Promluvila i poručice Susan Schnallová, zdravotní sestra válečného námořnictva. Ta si v roce 1969 pronajala malý sportovní letoun a shazovala z něj letáky proti agresi ve Vietnamu na válečná plavidla a vojenské základny v Kalifornii. Dodnes je aktivní nejen v hnutí Veteránů za mír, ale i v iniciativě napomáhající alespoň zmírnit děsivé následky chemické války USA.

Odpůrce agrese v Iráku zastupoval i Camilo Mejia, odsouzený k ročnímu vězení poté, co odmítl uposlechnout rozkazy nadřízených požadující masové vraždění. Jonathan Hutto, autor knihy Protiválečný voják: jak se stát disidentem v armádě, sloužil za války proti Iráku jako komunikační specialista na mateřské letadlové lodi Roosevelt. V roce 2006 dokázal pod svou protiválečnou petici získat podpisy více než dvou tisíc dalších příslušníků válečného námořnictva.

Právě veteráni amerických agresí – řečeno na konferenci jedním z nich – jsou a chtějí být ještě víc »prvořadou silou boje proti imperialistickým válkám«. A vydávat i autentická svědectví o »třídním boji«, »rasové přezíravosti« a také »sexuálním násilí«, jež právě za agresívních válek bují ještě mnohem víc.

I tohle je Amerika. A ne snad jen »Killary« nebo Trump, vyhlašující obchodní válku i Evropě.

Josef SKÁLA