Stále více oceli nakupujeme z Indie

Stále více oceli se do České republiky dováží z Indie. Loni bylo z tohoto asijského státu dovezeno téměř 23 500 tun hutních výrobků, meziroční nárůst je více než dvojnásobný.

Vyplývá to z dat Ocelářské unie. Podle údajů evropské asociace Eurofer je Indie třetím největším vývozcem oceli do Evropské unie po Rusku a Ukrajině. Loni se na importech do EU podílela 11,1 procenta. Většina oceli dovezené do ČR nicméně stále pochází z okolních evropských států.

Ocelářská unie s odkazem na data Českého statistického úřadu uvedla, že celkem bylo loni do ČR dovezeno 7,2 milionu tun hutních výrobků. Největší podíl, 23,2 %, měla ocel z Německa, následovalo Polsko s 16,1 % a Slovensko s 13,7 %. Dovoz z Ruska představoval podíl 8,1 %, podobně jako z Itálie.

Statutární ředitel Ocelářské unie Daniel Urban upozornil, že při výkladu čísel je ale třeba brát v potaz dvě věci. »Zaprvé méně výrazná čísla dovozu do ČR ze třetích zemí mohou být zkreslena faktem, že když ocel doputuje do některého evropského přístavu nějakému obchodníkovi a ten ji pak prodá do ČR, tak už se to jeví jako obchod v rámci EU a české statistiky nezachytí, že jde o ocel z Číny nebo nějaké další země. A druhou věcí je fakt, že s ocelí ze třetích zemí se evropští výrobci utkávají i na třetích trzích, kde v důsledku nekalé konkurence evropští výrobci neuspějí,« řekl Urban.

Dovoz z Číny do ČR loni podle unie klesl o 22,2 % na 63 100 tun hutních výrobků. Podle Urbana je důvodem poklesu přijetí antidumpingových opatření. »Pokles je zřejmý, jak co se týče České republiky, tak celé Evropské unie. Čínský export do EU se v roce 2017 propadl na úroveň Turecka a Indie,« uvedl ředitel.

Spojené státy začaly od minulého pátku uvalovat cla ve výši 25 % na ocel a 10 % na hliník také na dovoz z EU, Kanady a Mexika. Urban tehdy uvedl, že rozhodnutí bude mít dopad i na české výrobce oceli, tuzemští oceláři proto podporují zavedení mimořádných opatření na evropské úrovni, která by korigovala příliv levné oceli ze třetích zemí.

»Čeští výrobci, i ve světle aktuálně omezovaného přístupu na americký trh, doufají, že EU přijme opatření, která stabilizují komplikovanou situaci na evropském trhu s ocelí, kde již po roky můžeme vidět vzrůstající objemy dovozu ze zemí mimo EU. Reexport zboží, které nebude uplatněno v USA, tuto situaci ještě dále zhorší,« dodal nyní Urban.

