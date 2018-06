Ilustrační FOTO - Pixabay

Hlas rozumu

Instituce Evropské unie by měly jít příkladem členským zemím a začít šetřit.

V rozhovoru poskytnutém německému listu Die Welt to řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz, jehož země 1. července převezme předsednictví Rady EU. Brusel by měl podle lidoveckého politika snížit třeba počet členů Evropské komise a Evropský parlament by se měl přestat na svá plenární zasedání přesouvat do Štrasburku.

»Myslím si, že chceme-li v Evropě šetřit, měl by jít Brusel příkladem a škrtat i ve správních nákladech,« uvedl Kurz. Například snížení počtu členů Evropské komise ze současných 28 na 18 by podle něj vedlo nejen k úsporám, ale i ke zlepšení efektivity práce unijní exekutivy. Post eurokomisařů by se podle něj měl obsazovat na základě »spravedlivého rotačního principu«.

Snížení počtu eurokomisařů a zavedení rotačního principu podpořila v pondělí také německá kancléřka Angela Merkelová. Podobnou reformu prosazuje také Francie. Podle agentury DPA se ale nedá čekat, že by se redukci počtu eurokomisařů podařilo prosadit před vznikem příští komise na podzim příštího roku.

Na čase je podle rakouského kancléře ukončit i »nesmyslné« stěhování Evropského parlamentu, který se na plenární zasedání přesouvá do francouzského města Štrasburku. Změnu tohoto systému by musely odsouhlasit všechny členské země EU a všechny dosavadní pokusy o zrušení pravidelného stěhování zatím ztroskotaly na odporu Paříže, upozornila DPA. Také Kurz přiznal, že se Francie »navzdory pokrokovosti Emmanuela Macrona sídla ve Štrasburku asi nikdy dobrovolně nevzdá«.

Rakouská vláda patří k největším kritikům nového návrhu víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027, který předložila v květnu Evropská komise. Alpská republika, která je členem evropského bloku od roku 1995 a Radě předsedala již v letech 1998 a 2006, převezme předsednictví na počátku července od Bulharska. Na počátku příštího roku Rakousko otěže EU předá Rumunsku.

(čtk)