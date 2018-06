Ilustrační FOTO - Pixabay

Indická média slyší na úplatky

Většina velkých indických médií je ochotna za peníze nadržovat vládnoucí Indické lidové straně (BJP).

Tvrdí to malé neziskové indické médium Cobrapost, které se odvolává na tajné nahrávky. Ty většina kritizovaných médií označila za zmanipulované. Server BBC označil Cobrapost za kontroverzní organizací, jejíž obvinění si však zaslouží pozornost.

Utajený reportér Cobrapost uvedl, že oslovil přes 25 předních médií. Představil se přitom jako zástupce bohatého hinduistického kláštera, který chce zaplatit obsah, jenž pomůže zajistit, aby u moci zůstala hinduistická nacionalistická BJP. Indii čekají příští rok všeobecné volby. Reportér nastínil, co mají média dělat - propagovat hinduistickou víru, útočit na soupeře BJP a rozdělovat voliče štvavými projevy. Podle Cobrapost všechna média kromě dvou vyjádřila ochotu plán zvážit. Videa ze setkání zveřejněná na webu Cobrapost zachycují mediální manažery i redaktory, z nichž někteří sami navrhují, že by mohli například zveřejňovat nepřiznanou reklamu, placené zpravodajské výstupy či vytvářet speciální znělky, videa a kvízy. Mezi oslovenými byl vydavatel listu The Times of India, nejprodávanějších anglicky psaných novin v Indii. Reportér hovořil i se zástupci dalšího velkého anglicky psaného listu The New Indian Express a s představiteli skupiny India Today Group, která vlastní jednu z nejoblíbenějších televizí v zemi. Všechny tři společnosti ale odmítají, že by udělaly něco špatného.

(čtk)