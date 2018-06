Ilustrační FOTO - Pixabay

Nelichotivé prvenství

Mladí Češi se nadále drží na předních pozicích statistiky uživatelů konopných drog.

Marihuanu nebo hašiš užila v posledním roce téměř pětina lidí ve věku 15 až 34 let. Ve skupině od 15 do 16 let má v ČR alespoň jednu zkušenost s konopím dokonce 37 % lidí, tedy nejvíce z celé Evropy. Vyplývá to ze zveřejněné zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). ČR zůstává také dál hlavním zdrojem pervitinu v Evropě, i když trendem poslední doby je výroba drogy v příhraničních oblastech zemí, se kterými sousedí. Podle zprávy bylo v Evropě v roce 2016 hlášeno 291 nelegálních varen pervitinu, z toho 261 v ČR. Droga se v nich vyrábí především pro český a slovenský trh.

(čtk)