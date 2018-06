Ruský prezident Vladimír Putin. FOTO - wikimedia commons

Tradiční Putinův přímý přenos

Ruský prezident Vladimir Putin v několikahodinové televizní besedě s občany upozornil na politiku »zadržování« Ruska, kterou podle něj prosazuje Západ.

Řekl, že opakující se obviňování Moskvy je vyvoláno tím, že Rusko se stává konkurentem Západu. »Zadržování je chybná politika, je třeba zahájit konstruktivní spolupráci, která prospěje všem. Každý už to začíná chápat,« uvedl Putin.

Jednostranné sankce problém jen zhoršují, konstatoval Putin. »Až naši partneři uvidí, že jejich kroky škodí všem, že budou muset ruské zájmy respektovat, sankce skončí,« řekl Putin.

Šéf Kremlu upozornil na horšící se postavení ruských podnikatelů na Západě, kde narážejí na problémy vyvolané sankcemi. Taková politika podle něj oslabuje důvěru v poměry na Západě. »Západní vlády si podřezávají větev, na které sedí,« upozornil ruský vůdce.

Rozhodnutí USA zavést cla na hliník a ocel označil Putin za »faktické sankce«. I západní politikové podle ruského prezidenta hovoří o tom, že Washington si nemůže osobovat právo na ovládnutí jiných zemí. Kreml prý Západ už před několika lety v tomto smyslu varoval. »Nikdo neudělal nic, aby tuto politiku zastavil. Tak to teď máme,« prohlásil Putin s tím, že svět potřebuje »jasná pravidla globálního obchodu«.

Ruský prezident se zmínil o případu Sergeje a Julije Skripalových, otrávených v Británii jedem zvaným novičok. Podle Putina Skripalovi otráveni bojovou otravnou látkou nebyli, jinak by během minut či vteřin zemřeli. Rusko by mělo být připuštěno k vyšetřování, do té doby je těžké cokoli komentovat, řekl.

Rusko poskytuje lidovým republikám v Donbasu na východě Ukrajiny pomoc a bude ji poskytovat dál, prohlásil Putin. Očekává, že během blížícího se fotbalového mistrovství světa v Rusku nepodnikne Ukrajina žádnou vojenskou provokaci. Kyjev podle Putina není schopen situaci v Donbasu řešit, protože tamní lidé nynější ukrajinskou státní moc nikdy nepodpoří. Po druhé světové válce žijeme v období relativního míru, protože hlavní mocnosti dosáhly strategické rovnováhy, připomněl Putin a obvinil Spojené státy, že tuto paritu chtějí porušit. »Je čas zasednout ke stolu a vypracovat moderní schémata mezinárodní a evropské bezpečnosti,« řekl ruský prezident. Rusko musí hájit své hospodářské i bezpečnostní zájmy, vždy ale přitom hledá kompromisy, prohlásil.

(čtk)