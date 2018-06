Ilustrační FOTO - Pixabay

Mezi významné dny by mohl patřit i Den mateřských škol

Počet významných dnů v kalendáři by se mohl rozšířit. Nově by se významným dnem měl stát Den mateřských škol a připadat by měl na 17. leden. V novele zákona o státních svátcích to navrhly čtyři desítky poslanců ze všech devíti sněmovních stran.

Poslanci poukazují na zahraniční výzkumy, které přináší stále větší množství důkazů o důležitosti předškolního vzdělávání. »I v České republice můžeme vidět, že se dostává předškolní vzdělávání do popředí zájmu vzdělávací politiky a jsou na zvyšování jeho kvality vynakládány vysoké částky z prostředků evropských fondů,« stojí v důvodové zprávě.

Podle předkladatelů novely mateřská škola již není místem, ve kterém jsou děti hromadně připravovány na vstup do povinného základního vzdělávání. »Tento koncept byl nahrazen osobnostním rozvojem dítěte, pro který potřebuje mít učitel/ka mateřské školy rozvinuté daleko širší spektrum profesních dovedností od diagnostických přes manažerské až ke komunikačním,« uvádějí poslanci. Předškolní vzdělávání má ve školském systému České republiky nezastupitelné místo, přesto je podle nich pohled na učitele stále spojován spíše s mateřskou a pečovatelskou rolí. »Domníváme se, že zavedení Dne mateřských škol by pomohlo k získání prestiže povolání učitele/ky mateřské školy, která mu právem náleží,« píšou poslanci v důvodové zprávě. Podotýkají, že například v Polsku a Slovensku byl již Den mateřských škol uzákoněn jako významný den.

Letos chodí do mateřských škol téměř 363 tisíc dětí, zatímco před deseti lety to bylo o zhruba 71 600 dětí méně. Podle odhadů úřadu by do školek v příštím školním roce mohlo chodit kolem 355 tisíc dětí. Především díky různým investičním programům vzniklo v posledních deseti letech 461 nových školek a 3271 nových tříd. Kromě státních školek se zvýšil i počet soukromých, firemních a církevních.

Naposledy schválili zákonodárci rozšíření seznamu významných dní loni. Přidali do něj 18. červen jako Den hrdinů druhého odboje na památku aktérů atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a 9. březen jako Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince.

Významné dny mají spíše symbolický charakter. Na rozdíl od státních a jiných svátků jsou pracovními dny, pokud nepřipadají na víkend. V českém kalendáři je zatím 13 významných dnů.

(jad)