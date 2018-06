Ilustrační FOTO - Pixabay

Lodníci mají zaplatit selhání úřadů

Věřme, že odpověď na obě otázky zní NE. I když tak jisté to úplně není, přestože se zhruba 800 českých lodníků pracujících na lodích v Holandsku dostalo do nezáviděníhodné situace. A to kvůli liknavosti státu i výkladu zákona.

Jde o smlouvu o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi ČSSR a Nizozemským královstvím v roce 1974. »V době po listopadu 1989 ustanovení o tom, že lodníci zaměstnávaní v druhé zemi platí daně v zemi svého bydliště, bylo irelevantní. Žádní čeští lodníci v minulosti v Holandsku nikdy nepracovali. Měli jsme tehdy Československou plavbu labsko-oderskou, tam byli všichni ti lidé zaměstnáni. Bohužel kvůli nepovedené privatizaci a neutěšeným poměrům při řešení splavnění Labe o svoji práci přišli,« uvedl ve Sněmovně při odůvodnění svého požadavku na změnu poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Čeští lodníci na základě dané smlouvy měli odvádět daně v ČR, ale finanční úřady je opakovaně a mylně ujišťovaly o tom, že mají danit v Nizozemsku. Tak se i dělo. Ale najednou po nich finanční správa začala požadovat, aby zaplatili na dani zpětně za několik let statisíce. Přes 800 lodníků se tak ocitlo ve vážných existenčních problémech, někteří pod exekucí.

Stovky českých lodníků musely v 90. letech hledat obživu v zahraničí, velká skupina v Nizozemí a našly ji. »Lodníci zaměstnaní v Holandsku byli až do září 2016 ujišťováni českými správci daně, že daně odvádějí v zemi, kde mají sídlo zaměstnavatelé. To je obvyklá situace pro zaměstnávání. Je úzus v EU, že tam, kde pracujete, tam daníte. Nicméně na smlouvu z roku 1974 zapomněli nejen lodníci, ale především správci daně v ČR, finanční úřady,« konstatoval Foldyna s tím, že stát tuto povinnost na lodnících při jejich daňových přiznáních vedlejší činnosti nikdy nevymáhal. To se bohužel pro ně změnilo.

Holandská strana nechce smlouvu měnit

Čeští lodníci pracující v Nizozemsku musejí v tuzemsku doplácet dlužné daně z příjmů několik let zpětně, a jde o statisíce, což je pro mnohé problém. Podle dohody s Nizozemskem musejí odvádět daně v ČR. V minulosti ale odváděli daně v Nizozemsku a česká finanční správa je po nich teď vymáhá. Situace už se několikrát řešila v rozpočtovém výboru i v minulém volebním období. Jak z ní ven?

»Jako hlavní problém vidíme to, že holandská strana nechce smlouvu změnit. My hledáme už od minulého volebního období cestu, která by legislativně i právně byla odpovídající,« reagovala pro náš list předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM), který se tento týden zabýval Foldynovou iniciativou situaci změnit. Foldynův návrh by do budoucna mohl některé problémy eliminovat, ale legislativa nemůže měnit mezinárodní smlouvy. Zdanění a odvody pro lodníky by měly být na straně ČR podle Vostré menší, ale neřeší to situaci, která bohužel nastala v minulosti. »To je spíš opatření do budoucnosti,« dodala Vostrá.

Lodníci spokojeni nejsou

Rozpočtový výbor přesto vidí cestu, jak alespoň trochu lodníkům pomoci. Čeští lodníci pracující v Nizozemsku, kteří musejí podle mezistátní smlouvy zdaňovat své příjmy v tuzemsku, by je od příštího roku mohli zdaňovat jako hrubou mzdu navýšenou o tamní pojistné, a nikoli o tuzemské pojistné odvedené zaměstnavatelem. Výbor tak doporučil upravit Foldynův návrh, aby se příjmy zdaňovaly jen jako hrubá, nikoli jako superhrubá mzda. Podpořil tak pozměňovací návrh poslance Stanislava Fridricha (ANO). Hrubá mzda by se tak pro účel stanovení základu daně z příjmů navyšovala asi o 18,5 procenta, zatímco superhrubá mzda, tj. hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojistné, představuje navýšení o 34 procent.

Na zasedání výboru přišla i skupina lodníků, včetně předsedkyně Spolku lodníků Věry Šeneklové, jejíž muž i syn jsou lodníky. I mnohým poslancům »sklaplo«, když slyšeli, že právě manželovi a synovi Šeneklové přišel dohromady doplatek daně z příjmu z finančního úřadu přesahující milion korun! Pro mnohé lodníky byly dlužné částky likvidující! Připomeňme, že čeští lodníci pracující v Nizozemsku musejí v tuzemsku doplácet dlužné daně z příjmů několik let zpětně, což řadě z nich působí finanční potíže. Jak už jsme řekli, podle dohody s Nizozemskem musí odvádět daně v ČR. V minulosti ale odváděli daně v Nizozemsku a česká finanční správa je po nich nyní vymáhá.

Vláda nesouhlasí

Snaha sněmovních rozpočtářů pomoci lodníkům je zjevná, přesto jejich zástupci odcházeli z jednání nespokojeni. »Je vidět, že vůbec nechápou, o co jde,« znělo z jejich úst při odchodu ze Sněmovny.

»Samozřejmě je to lidský, etický problém. Domluvili jsme se už v minulém volebním období, že by zejména zaměstnanci finančních úřadů, kteří jsou v lokalitách na severu Čech, na které se lodníci nejčastěji obracejí, měli dávat relevantní informace,« reagovala Vostrá na informace zástupců lodníků, kteří měli nahrávky telefonických rozhovorů s mylnými informacemi pracovníků finančních úřadů.

Vláda s Foldynovým návrhem nesouhlasila. Ministryně financí Alena Schillerová ho označila za nesystémový, protože ruší superhrubou mzdu pro okrajovou část příjmů pocházejících ze zahraničí, ale všem ostatním zaměstnancům ji ponechává. Ovšem jen pro tuto okrajovou skupinu většinou dělníků pracujících na lodích v Holandsku platí jiná pravidla než pro lodníky, ale i jiné profese občanů ČR zaměstnaných v zemích EU. Spolek lodníků se proto cítí postupem českých úřadů poškozen.

(ku)