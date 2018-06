Ilustrační FOTO - Pixabay

Je potřeba řešit dětskou paliativní péči

Grantová politika ministerstva zdravotnictví určená na dětskou paliativní péči je nedostačující. Zatímco loni činila podpora dětské paliativy 800 tisíc korun, pro letošek je na ni vyčleněno pouze 20 tisíc korun. Odborníci na semináři věnovaném dětské paliativní péče ve Sněmovně tuto sumu označili za nedůstojnou.

»Nutně potřebujeme dotační titul ministerstva zdravotnictví, který by umožnil rozvíjet kapacitu domácí dětské paliativní péče, ideálně několikaletý. Je iluzorní si myslet, že by se poskytovatel dokázal připravit na poskytování péče za rok,« řekl na semináři tajemník Pracovní skupiny sekce dětské paliativní péče při České společnosti paliativní medicíny Jiří Krejčí.

Nyní je v ČR šest mobilních hospiců, které se věnují péči o nevyléčitelně nemocné či umírající děti. Zájem poskytovat domácí dětskou paliativní péči má podle Krejčího třináct organizací. »To znamená, že máme připravenou síť poskytovatelů této péče,« uvedl. Kromě dotačního titulu ministerstva je podle něj potřeba také zařídit, aby zdravotní pojišťovny uzavřely s poskytovateli dětské domácí paliativní péče smlouvy a zajistit rozvoj vzdělávání, výzkumu a publikační činnosti v této oblasti.

Stanovit hrazení péče na zdravotně sociálním pomezí

Účastníci semináře poukazovali na to, že paliativní péče je na pomezí zdravotní a sociální péče, proto by se na ní měly čerpat finance z obou oblastí. Politikům se ale na financování péče na pomezí zdravotní a sociální oblasti nedaří dohodnout. »Dvacet let se mluví o tom, že je potřeba vyřešit hrazení paliativní péče, ať už je to péče paliativní v nemocnicích nebo hospicová péče ve stálých nebo mobilních hospicích, všichni víme, že ten problém je řešitelný jenom tak, že se stanoví financování péče na sociálně zdravotním pomezí, ale bohužel vždy se o tom jenom mluví,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková (KSČM). Při řešení situace podle ní selhávají obě ministerstva, jak zdravotnictví tak práce a sociálních věcí. »I v minulém volebním období jsme opakovaně ministerstvo upozorňovali na to, aby jasně definovalo hospicovou péči, nyní máme novou vládu a opět se tomu nevěnuje dostatečná pozornost,« dodala Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková.

Paliativní péči potřebují 3000 dětí ročně

Předsedkyně sekce dětské paliativní péče Mahulena Mojžíšová uvedla, že přesný údaj, kolik dětí potřebuje tuto péči, odborníci nemají, odhaduje se, že v ČR to je kolem 3000 dětí ročně. Pokud by pojišťovny se zájemci o poskytování domácí paliativní péče pro děti uzavřely smlouvy, byla by podle Mojžíšové do několika let vytvořena síť poskytovatelů, kteří by pokrývali prakticky celou zemi. Zatím funguje jeden dětský paliativní tým v motolské nemocnici, jeho provoz je placený z dotace ministerstva a darů nadací.

Podle vedoucí týmu Lucie Hrdličkové z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol děti s onkologickým onemocněním tvoří pouze 20 procent dětí vyžadujících paliativní péči. Dále jde o děti trpící selháním orgánů, svalovou dystrofií, cystickou fibrózou, těžkými formami mozkové obrny či těžkými vývojovými vadami. »Pomáháme rodinám najít cíl péče, ten nespočívá ve vyléčení, je to něco, co můžeme zařídit. Rodiče chtějí, aby dítě netrpělo, aby se s ním mohli rozloučit příbuzní a aby zemřelo doma,« uvedla. Kromě mírnění příznaků nemoci dítěte se odborníci starají také o jeho rodinu, které se snaží usnadnit život s nevyléčitelně nemocným a připravit ji na jeho smrt. Poté rodinu provázejí i obdobím truchlení. Součástí týmu je tak kromě lékaře také sestra, sociální pracovník a psychoterapeut či psycholog.

Od letošního roku jsou služby mobilních hospiců včetně dětských placené z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada za jeden den je maximální 1436 korun a počítají se do ní všechny zdravotní služby, platy personálu, léky a doprava k pacientovi. U dospělých je po 30 dnech tato částka snížena na polovinu, u dětských pacientů po 90 dnech. Po dalších 90 dnech pojišťovny tuto péči už nehradí vůbec. Jak ale na semináři zaznělo, po dohodě s revizním lékařem, lze dobu, kdy je tato péče hrazená, prodloužit.

(jad)